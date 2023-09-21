Лукашенко: «Воспитывайте молодёжь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее»

Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зале высший состав управленцев, ректорат вузов, губернаторский штаб, вся вертикаль системы образования. От министра до самых успешных наставников страны, учителей с большой буквы, и цвет контролирующих органов. Уже по составу понятно будет очень интересно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хочу услышать принципиальную оценку новой системы поступления. Позволила ли она увидеть каждого абитуриента, обеспечить справедливое отношение к поступающим и создать равные условия и возможности для получения образования в высших учебных заведениях? Вопрос вопросов. Может, помимо этих нововведений, еще какие-то предложения у специалистов и педагогов, чтобы улучшить существующий порядок.