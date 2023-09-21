Лукашенко: «Воспитывайте молодёжь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее»
Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В зале высший состав управленцев, ректорат вузов, губернаторский штаб, вся вертикаль системы образования. От министра до самых успешных наставников страны, учителей с большой буквы, и цвет контролирующих органов. Уже по составу понятно будет очень интересно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хочу услышать принципиальную оценку новой системы поступления. Позволила ли она увидеть каждого абитуриента, обеспечить справедливое отношение к поступающим и создать равные условия и возможности для получения образования в высших учебных заведениях? Вопрос вопросов. Может, помимо этих нововведений, еще какие-то предложения у специалистов и педагогов, чтобы улучшить существующий порядок.
Обсудили все, что можно: от тенденций до деталей. Тон задал Президент. И к одним и тем же вводным для закрепления возвращались по нескольку раз. Для удобства зрителей вместо хронологического – тематический расклад. Начнем с гардероба – вида школ.
Александр Лукашенко:
Там, где надо, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. И обязательно все работы надо проводить с участием детей. Воспитывайте молодежь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее. К сожалению, мы от этого доброго советского принципа отошли.
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