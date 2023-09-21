Лебедева: переписывание и переиздание учебников ежегодно. Мне кажется, что это излишки

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Я хочу обратить внимание на экономическую составляющую: переписывание учебников и ежегодное переиздание этих учебников. Почему бы не сделать одни на длительное время? Чтобы из поколения в поколение, может быть, понятно, совершенствовать. Но не до такой же степени: раз в год, раз в три года. Мне кажется, что это излишки. Давай посмотрим. Например, есть бюджет, и нашим чиновникам нужно его освоить. Почему бы не сэкономить? Нет, все стремятся его освоить абсолютно до нуля. Для чего это делается? Хотя эти деньги можно было бы сэкономить и пустить, в том числе, на оборонку, допустим. На то, чтобы сделать наши деревни еще лучше. Вот такие моменты. Но при этом некоторые чиновники забывают о том, что не их деньги. Они говорят: бюджетные деньги, поэтому ими можно распоряжаться по полной. А вот если бы была мотивация экономить, и, может быть, им даже премию за эту тринадцатую достаточно прилично выписывали, может быть, тогда бы они смотрели на эти вопросы иначе.

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