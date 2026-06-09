«Минск» разгромил «Монпелье» и вышел в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Клуб «Минск» вышел в 1/8 финала Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в португальском Назаре.

Наши парни со стопроцентным результатом преодолели групповую стадию. В заключительном поединке чемпионы страны разгромили французский «Монпелье». Соотечественники владели инициативой, на протяжении всего матча значительно превосходили своих оппонентов и праздновали уверенную победу со счетом 7:1.

Хет-трик оформил Олег Гапон, голевой дубль в активе Гавриила Гаврилова, еще по разу отличились Евгений Новиков и голкипер Артем Печников. Ранее подопечные Дмитрия Камзолова, напомним, одолели немецкий «Бич Ройялс», а также финский «Хобби», набрали максимальное количество баллов и с первого места в квартете шагнули в следующую стадию.