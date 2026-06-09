Завод «МАЗ-Купава» выпустил новые модели автофургонов

Промышленный сектор Минска демонстрирует устойчивый рост, делая ставку на локализацию и новые рабочие места, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Завод «МАЗ-Купава» наглядно показывает, куда направляются инвестиции: бренд расширил линейку высокотехнологичной продукции, создав микроавтобусы бизнес-класса и «умные» фургоны. О том, как отечественные машиностроители работают на импортозамещение и обеспечивают экономический суверенитет, – репортаж Анны Куртасовой.

Медицинские комплексы, магазины и даже дом на колесах. Все это выпускает завод «МАЗ-Купава». Более 300 моделей торговой, грузовой и туристической автотехники. Разработаны и новые модели. Например, инфомобиль.

Это совместный проект с Госэнергогазнадзором. Цель которого – обучить людей правилам пользования газовыми и электроприборами.

Дмитрий Варига, заместитель главного конструктора завода автомобильных прицепов и кузовов «МАЗ-Купава»:

Этот автомобиль специально оборудован сенсорным экраном. Он позволяет выводить информацию. Также есть голограмма, которая тоже позволяет выводить виды устройств, которые применяются, чтобы люди могли понять, увидев опасный предмет, что это такое. Легкая промышленность Беларуси наращивает обороты – наши товары ждут в 60 странах мира. Подробности.