Минобр Беларуси: «И бюджетники, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать»

Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент, у которого за плечами диплом учителя и внушительный опыт наставничества, выводит золотую формулу: не учитель для учебника, а учебник для учителя! Только как их готовят?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо готовить как следует учителя, тогда меньше будет работы над учебниками и разного рода пособиями. Их меньше будет. Поэтому ректоры приглашены, чтобы они понимали, что и с них должен быть соответствующий спрос за подготовку специалистов. К ним еще есть претензии, но об этом мы договорились в БГУ, что в ближайшее время вернемся к разговору на моем уровне. Так получается, что Президент собрал, поставил задачи, прошло время – никто ничего не сделал. Он организует работу по исполнению этих задач, а то и самому приходится их делать, решать их. Так дело не пойдет.

О профессионализме учителей говорит яркий пример. Расцвет репетиторства. Ощущение опасной тенденции. Выпускники педвузов идут не в педагоги, а в гувернеры. Может, лицензии на репетиторство выдавать только специалистам с большим педагогическим опытом? А то вкладывает бюджетные общие деньги в обучение учителей и врачей и недоумеваем: дефицит кадров. Александр Лукашенко:

Меня информируют о том, что самые-самые продвинутые, классные специалисты из страны уезжают. Более того, какая-то у нас система: закончил вуз, не отработал и ушел. Мы же обучаем и готовим в ссузах, вузах специалистов для себя.