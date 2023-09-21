Минобр Беларуси: «И бюджетники, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать»
Новости Беларуси. Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо. Большое совещание по вопросам совершенствования образовательной сферы сегодня собрал Александр Лукашенко. Участие в нем приняли более полусотни специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент, у которого за плечами диплом учителя и внушительный опыт наставничества, выводит золотую формулу: не учитель для учебника, а учебник для учителя! Только как их готовят?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо готовить как следует учителя, тогда меньше будет работы над учебниками и разного рода пособиями. Их меньше будет. Поэтому ректоры приглашены, чтобы они понимали, что и с них должен быть соответствующий спрос за подготовку специалистов. К ним еще есть претензии, но об этом мы договорились в БГУ, что в ближайшее время вернемся к разговору на моем уровне. Так получается, что Президент собрал, поставил задачи, прошло время – никто ничего не сделал. Он организует работу по исполнению этих задач, а то и самому приходится их делать, решать их. Так дело не пойдет.
О профессионализме учителей говорит яркий пример. Расцвет репетиторства. Ощущение опасной тенденции. Выпускники педвузов идут не в педагоги, а в гувернеры. Может, лицензии на репетиторство выдавать только специалистам с большим педагогическим опытом? А то вкладывает бюджетные общие деньги в обучение учителей и врачей и недоумеваем: дефицит кадров.
Александр Лукашенко:
Меня информируют о том, что самые-самые продвинутые, классные специалисты из страны уезжают. Более того, какая-то у нас система: закончил вуз, не отработал и ушел. Мы же обучаем и готовим в ссузах, вузах специалистов для себя.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Сегодня и бюджетники, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать. Соответствующие изменения готовим для внесения в Кодекс Республики Беларусь об образовании.
Александр Лукашенко:
Как вы считаете, студент закончил вуз – где и как, сколько он должен отрабатывать? А если уезжает, сколько он платит?
Андрей Иванец:
Сегодня отработка для дневной формы обучения на бюджете – два года после окончания университета. После целевой формы подготовки Кодексом Республики Беларусь об образовании предусмотрена отработка не менее пяти лет. Договор о подготовке целевика может предусматривать и больше чем 5 лет.
Александр Лукашенко:
Вуз окончил – два года отработки. Что такое два года – это, считайте, мы его обучали в вузе и еще через наставничество, через приобретаемый опыт два года обучаем на работе. В школе, допустим, если это учитель. Или медик. Мы его там этому учим, и он уезжает. Я считаю, что здесь должны действовать запретительные меры. Хотя бы полузапретительные: допустим, 5 лет. Правильно, целевик – не менее 5 лет. А может быть, еще и ориентировать где-то аккуратно до 7 лет. В противном случае – не ходи в целевики.
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