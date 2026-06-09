Крис Тирни возвращается в состав ХК «Динамо-Минск»

Крис Тирни возвращается в состав минского «Динамо» – контракт с форвардом рассчитан на два сезона, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Минувший розыгрыш канадский нападающий провел в чемпионате Швейцарии за «Амбри-Пиотту» и совершил 23 результативных действия. Также хоккеист имеет богатый опыт выступлений в НХЛ – он защищал цвета «Сан-Хосе», «Оттавы», «Флориды», «Монреаля» и «Нью-Джерси». Тирни уже знаком болельщикам «зубров», в сезоне 2024/25 игрок провел за столичный клуб 71 поединок и набрал 28 бомбардирских баллов при коэффициенте полезности «плюс 7».

Не обошлось и без потерь. Вадим Шипачев спустя два года покинул дружину и продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Именно в составе «минчан» россиянин первым в истории КХЛ достиг рубежа в 1 000 очков, а также установил новое достижение лиги по числу сыгранных матчей. Сменил клубную прописку и Кристиан Хенкель – защитник сборной Беларуси перешел в стан московских динамовцев.