Поляков ждут огромные штрафы за инвазивные растения на участках из экосписков ЕС

Польские землевладельцы рискуют потерять целые состояния из-за растений в своих садах. Муниципалитеты начали массово требовать удаления инвазивных видов флоры, которые включены в «черные списки» ЕС или окажутся в них к 2027 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом садовые центры продолжают свободно торговать «запрещенкой», не предупреждая клиентов о грядущих ограничениях.

Ситуация доходит до абсурда: хозяин участка обязан уничтожить растение, даже если его семена занесли птицы или ветер. Штрафы огромны: до 500 тысяч злотых для частников и до миллиона для юридических лиц. Причиной такой резкой активности властей стал провал государственной экологической политики. Как показала проверка, чиновники годами закрывали глаза на разрастание опасных сорняков, вроде борщевика Сосновского, возле школ и жилых домов. Теперь, после нецелевого расходования 5 миллионов долларов на госпрограммы, муниципалитеты решили «наверстать упущенное» за счет жесткого давления на обычных граждан.