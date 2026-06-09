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В Нидерландах беженцы не поделили место ночлега между собой и устроили погром

09 июня 2026 19:49
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Нидерландский городок Эйндховен потрясен разгулом криминальных элементов. Здание отеля, которое используется для временного размещения мигрантов, превратилось в руины после того, как беженцы из разных кланов не поделили место для ночлега между собой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники крушили мебель, выбивали окна, повредили систему водоснабжения, что привело к затоплению нескольких этажей. Ущерб, по оценкам местных властей, составил сотни тысяч евро. Полиция задержала нескольких участников погрома, но основные зачинщики скрылись. Случившееся спровоцировало очередную волну критики в адрес правительства Нидерландов. Подобные инциденты в Королевстве происходят регулярно, подливая масла в огонь дискуссий о провале миграционной политики и росте преступности.

В Нидерландах хакеры выложили в «даркнет» сведения о почти миллионе женщин.

# Новости Нидерландов

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