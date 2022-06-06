«По целевому набору увеличены цифры». Что изменилось для поступающих в вузы в 2022 году?

В 2022 году Централизованное тестирование пройдет с 14 июня по 6 июля.

Новости Беларуси. Строгий подход. Только собственные знания и без каких-либо технических помощников. Никаких снисхождений со стороны госкомиссии на вступительных испытаниях для абитуриентов не будет. Вопросы организации кампании обсудили на организационном заседании под председательством вице-премьера Игоря Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ .

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет явиться на испытания в эти дни, установлены резервные даты – это 12,14 и 16 июля. Сейчас госкомиссия проводит последние приготовления. Тесты составлены в соответствии со школьной программой. Всего в 2022 году вузы Беларуси готовы принять более 53 тысяч абитуриентов, ссузы – 39,5 тысячи. На ряд специальностей набор в 2022-м увеличен.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: По целевому набору у нас увеличены цифры: порядка на 6 % для системы здравоохранения, по специальности здравоохранения, в сфере педагогики – на порядка 11,7 % мы увеличиваем набор и техника и технологии, там на порядка 5 % увеличиваем набор, чтобы пополнить востребованные в нашей стране специальности.

В то же время сокращен набор на экономические и юридические специальности. Это связано с потребностями рынка труда. Вводится ряд новшеств. Например, в системе целевого набора. Изменения также коснутся приема абитуриентов из специализированных классов. Некоторые из нововведений в действии уже с марта.

Также госкомиссия прорабатывает вопросы организации приема иностранных абитуриентов. В фокусе внимания – безопасность проведения кампании. Речь о противоэпидемических мерах. Кроме того, на повестке остаются инклюзивные подходы – образование должно быть доступно каждому.