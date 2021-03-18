«Отец всю жизнь занимался животноводством». Владимир Караник рассказал о своей семье
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал в интервью о своей семье, о работе в Гродненском облисполкоме, о планах развития Гродненской области.
Ольга Коршун, ведущая:
А ваша семья как-то связана с медициной? Может, династия?
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
У меня супруга тоже врач-онколог. Она по-прежнему работает в РНПЦ онкологии, где мы познакомились. Мои родители никакого отношения к медицине не имеют. У меня мама и папа окончили сельскохозяйственный институт. Отец всю жизнь занимался животноводством в Гродненской области и руководил животноводством Гродненской области. А мама занималась статистикой сельского хозяйства. Это во многом действительно помогает, потому что я вырос в этой среде. Когда эти встречи собирались в одном месте, в компаниях на даче, на рыбалке животноводы, растениеводы, ветеринары, защита растений, они между собой спорили.
Ольга Коршун:
То есть знаете, что такое тритикале?
Владимир Караник:
Конечно. И какие методы представили статистику в более благоприятном виде, я тоже знаю.
Ольга Коршун:
Внутреннюю кухню изучили.
Владимир Караник:
Это помогает и сейчас. Качество сельского хозяйства вышло сейчас на новый уровень, но проблемы в любом случае есть. Когда приезжаешь на многие сельскохозяйственные предприятия, особенно если руководитель работает давно, он фамилию знает и говорит, что меня еще ваш отец проверял.
Ольга Коршун:
Я поняла, у вас две любимые темы: медицина и сельское хозяйство.
Владимир Караник:
Если брать точки роста в регионе, сельское хозяйство в ВРП области – это 14 процентов. Основной вклад в ВРП области – это промышленность. Сельское хозяйство и переработка до 40 процентов, но промышленность и даже небольшой рост промышленности в виде полутора процентов за 2020 год позволил перекрыть потери туристического сектора, сферы услуг в размере 10 процентов.
Ольга Коршун:
А рентабельность какая?
Владимир Караник:
Вы имеете в виду, когда говорят, что чистые убытки по Гродненской области? На самом деле чистые убытки, которые здесь приводятся, – это больше курсовые разницы, которые связаны. Плюс, Белорусская атомная электростанция. Пересчитываются курсовые разницы. Этот тот инфраструктурный проект, долгий проект, который несомненно окажет очень позитивную роль на экономику как нашей области, так и страны в целом. Но экономический эффект этого проекта будет виден с течением времени, он будет только усиливаться. Сейчас у проекта инвестиционная фаза, которая подразумевает дополнительные затраты. Это абсолютно нормально.
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