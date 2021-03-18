«Отец всю жизнь занимался животноводством». Владимир Караник рассказал о своей семье

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал в интервью о своей семье, о работе в Гродненском облисполкоме, о планах развития Гродненской области. Ольга Коршун, ведущая:

А ваша семья как-то связана с медициной? Может, династия?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

У меня супруга тоже врач-онколог. Она по-прежнему работает в РНПЦ онкологии, где мы познакомились. Мои родители никакого отношения к медицине не имеют. У меня мама и папа окончили сельскохозяйственный институт. Отец всю жизнь занимался животноводством в Гродненской области и руководил животноводством Гродненской области. А мама занималась статистикой сельского хозяйства. Это во многом действительно помогает, потому что я вырос в этой среде. Когда эти встречи собирались в одном месте, в компаниях на даче, на рыбалке животноводы, растениеводы, ветеринары, защита растений, они между собой спорили. Ольга Коршун:

То есть знаете, что такое тритикале? Владимир Караник:

Конечно. И какие методы представили статистику в более благоприятном виде, я тоже знаю. Ольга Коршун:

Внутреннюю кухню изучили.

Владимир Караник:

Это помогает и сейчас. Качество сельского хозяйства вышло сейчас на новый уровень, но проблемы в любом случае есть. Когда приезжаешь на многие сельскохозяйственные предприятия, особенно если руководитель работает давно, он фамилию знает и говорит, что меня еще ваш отец проверял. Ольга Коршун:

Я поняла, у вас две любимые темы: медицина и сельское хозяйство. Владимир Караник:

Если брать точки роста в регионе, сельское хозяйство в ВРП области – это 14 процентов. Основной вклад в ВРП области – это промышленность. Сельское хозяйство и переработка до 40 процентов, но промышленность и даже небольшой рост промышленности в виде полутора процентов за 2020 год позволил перекрыть потери туристического сектора, сферы услуг в размере 10 процентов.