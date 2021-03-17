«В стиле питерской набережной». Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал в Минске?

Новости Беларуси. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки. Об инновациях в материале Юлии Денисенко. В Минске началось строительство Санкт-Петербургского района. Вдоль улицы Семашко, неподалеку от 9-й больницы, расположится нетиповой квартал. Всего будет 9 домов: один «Маяк», четыре «Паруса» и четыре «Корабля».

Ольга Малиновская, заместитель директора строительного предприятия:

Жилой комплекс «Петровские верфи» разработан в рамках международного сотрудничества. Главной особенностью этого квартала является то, что он разработан в стиле питерской набережной. Но какой многоэтажный комплекс без лифта?

Елена Луговая, представитель компании по производству подъемного оборудования:

Это необходимая часть любого здания, и сегодня помимо того, что лифт должен быть безопасен, комфорт является не менее значимым аргументом. Для нас важно быть намного ближе к своим заказчикам, поэтому мы здесь сегодня представляем именно последнюю разработку.