«В стиле питерской набережной». Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал в Минске?
Новости Беларуси. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.
Об инновациях в материале Юлии Денисенко.
В Минске началось строительство Санкт-Петербургского района. Вдоль улицы Семашко, неподалеку от 9-й больницы, расположится нетиповой квартал. Всего будет 9 домов: один «Маяк», четыре «Паруса» и четыре «Корабля».
Ольга Малиновская, заместитель директора строительного предприятия:
Жилой комплекс «Петровские верфи» разработан в рамках международного сотрудничества. Главной особенностью этого квартала является то, что он разработан в стиле питерской набережной.
Но какой многоэтажный комплекс без лифта?
Елена Луговая, представитель компании по производству подъемного оборудования:
Это необходимая часть любого здания, и сегодня помимо того, что лифт должен быть безопасен, комфорт является не менее значимым аргументом. Для нас важно быть намного ближе к своим заказчикам, поэтому мы здесь сегодня представляем именно последнюю разработку.
Еще одним открытием в прямом смысле слова стал белорусский стекольный холдинг. Он появился в феврале и объединяет в себе тандем из четырех основных стеклозаводов.
Андрей Курапцов, директор строительного предприятия:
Большой плюс – теперь в Республике Беларусь создана структура, которая будет смотреть и, в общем-то, решать очень много вопросов как организационных, как снабженческих, так и реализационных в целом, что позволит стать белорусскому производителю стекла более узнаваемым во всем мире.
Выставка продлится до 20 марта. Для тех, кто ищет работу, пройдет ярмарка вакансий в строительной отрасли.
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