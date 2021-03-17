Прямой эфир

«В стиле питерской набережной». Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал в Минске?

17 марта 2021 21:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.

Об инновациях в материале Юлии Денисенко.

В Минске началось строительство Санкт-Петербургского района. Вдоль улицы Семашко, неподалеку от 9-й больницы, расположится нетиповой квартал. Всего будет 9 домов: один «Маяк», четыре «Паруса» и четыре «Корабля».

«В стиле питерской набережной». Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал в Минске?-1

Ольга Малиновская, заместитель директора строительного предприятия:
Жилой комплекс «Петровские верфи» разработан в рамках международного сотрудничества. Главной особенностью этого квартала является то, что он разработан в стиле питерской набережной.

Но какой многоэтажный комплекс без лифта?

«В стиле питерской набережной». Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал в Минске?-4

Елена Луговая, представитель компании по производству подъемного оборудования:
Это необходимая часть любого здания, и сегодня помимо того, что лифт должен быть безопасен, комфорт является не менее значимым аргументом. Для нас важно быть намного ближе к своим заказчикам, поэтому мы здесь сегодня представляем именно последнюю разработку.

«В стиле питерской набережной». Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал в Минске?-7

Еще одним открытием в прямом смысле слова стал белорусский стекольный холдинг. Он появился в феврале и объединяет в себе тандем из четырех основных стеклозаводов.

«В стиле питерской набережной». Как будет выглядеть Санкт-Петербургский квартал в Минске?-10

Андрей Курапцов, директор строительного предприятия:
Большой плюс – теперь в Республике Беларусь создана структура, которая будет смотреть и, в общем-то, решать очень много вопросов как организационных, как снабженческих, так и реализационных в целом, что позволит стать белорусскому производителю стекла более узнаваемым во всем мире.

Выставка продлится до 20 марта. Для тех, кто ищет работу, пройдет ярмарка вакансий в строительной отрасли.

Читайте также:

Новинка в белорусском строительстве. Для чего нужен 5D-паспорт и какую информацию в нём можно хранить?

«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»

# Выставки в Минске # общество # Ольга Малиновская # Елена Луговая # Андрей Курапцов # Юлия Денисенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Аналогов в СНГ ещё нет». Какое ноу-хау представили белорусы на строительной выставке?
17 марта 2021 21:06

«Аналогов в СНГ ещё нет». Какое ноу-хау представили белорусы на строительной выставке?

Новинка в белорусском строительстве. Для чего нужен 5D-паспорт и какую информацию в нём можно хранить?
17 марта 2021 20:56

Новинка в белорусском строительстве. Для чего нужен 5D-паспорт и какую информацию в нём можно хранить?

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»
17 марта 2021 20:45

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»