Прямой эфир

Новинка в белорусском строительстве. Для чего нужен 5D-паспорт и какую информацию в нём можно хранить?

17 марта 2021 20:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Строим и сохраняем традиции. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.

Об инновациях материал Юлии Денисенко.

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»

Новинка в белорусском строительстве. Для чего нужен 5D-паспорт и какую информацию в нём можно хранить?-1

Настоящая новинка в белорусском строительстве – 5D-паспорт. Объем электронной информации на любом этапе производства. Благодаря этой разработке упрощается контроль и управление строительством.

«Аналогов в СНГ ещё нет». Какое ноу-хау представили белорусы на строительной выставке?

Новинка в белорусском строительстве. Для чего нужен 5D-паспорт и какую информацию в нём можно хранить?-4

Татьяна Шимко, заместитель директора РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»:
Позволяет увидеть не только объект, контур его, площади, но увидеть также другие слои в отношении этого имущества. Это интересно для инвесторов, это интересно для самого собственника, это интересно организациям, которые обслуживают объекты. Это и бухгалтерский, правовой слой, слой о кадастровой стоимости земельных участков. И, в принципе, это количество, оно не ограничено.

# Строительство # общество # Татьяна Шимко # Юлия Денисенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»
17 марта 2021 20:45

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»

«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка
17 марта 2021 20:01

«Что из себя представляет архитектура в других областях». В Минске открылась строительная выставка

«Если бы не было у человека цели, смысл жизни какой?» Успешная белоруска рассказывает о важном для каждого из нас
17 марта 2021 19:43

«Если бы не было у человека цели, смысл жизни какой?» Успешная белоруска рассказывает о важном для каждого из нас