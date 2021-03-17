Новинка в белорусском строительстве. Для чего нужен 5D-паспорт и какую информацию в нём можно хранить?

Новости Беларуси. Строим и сохраняем традиции. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.

Татьяна Шимко, заместитель директора РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»:

Позволяет увидеть не только объект, контур его, площади, но увидеть также другие слои в отношении этого имущества. Это интересно для инвесторов, это интересно для самого собственника, это интересно организациям, которые обслуживают объекты. Это и бухгалтерский, правовой слой, слой о кадастровой стоимости земельных участков. И, в принципе, это количество, оно не ограничено.