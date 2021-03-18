«Производим сыр с натуральным трюфелем». Владимир Караник о развитии предприятий в Гродненской области
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал о развитии предприятий в Гродненской области.
Ольга Коршун, ведущая:
За животноводческий комплекс можете не волноваться, когда Президент летал в Сочи к Путину, привез ему корзину со всякими вкусностями, как раз хамон был из Гродно.
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
У нас 30 процентов продукции наших мясокомбинатов отправляется на экспорт и 70 процентов продукции молокопереработки. Нас знают в очень многих странах, сейчас развивается еще и дальняя дуга: Узбекистан, Китай, Таджикистан, Азербайджан. Мы активно начинаем работать в азиатских странах, там тоже знают нашу продукцию. Знаете, какой здесь залог успеха? Надо предлагать то, что востребовано рынком, а не пытаться продать то, что у нас получилось. Вы масло в какой пачке покупаете по весу?
Ольга Коршун:
Обычное, стандартное.
Владимир Караник:
180 грамм, у нас других нет. Так вот когда мы разбирались, на рынке Азербайджана это абсолютно неходовая фасовка. Мы на рынок Азербайджана масло поставляем в упаковке килограмм и 2 килограмма. Такая пачка, потому что у них большие семьи. Когда они начинают готовить, то этих 180 грамм не хватает, чтобы даже обед приготовить.
Ольга Коршун:
А новые виды продукции?
Владимир Караник:
Ежедневно, регулярно. Если вы как-нибудь соберетесь, то мы можем вам устроить дегустацию тех продуктов, которые появились в течение последнего года или в течение последних шести месяцев. Мы работаем для клиента, сейчас многие рецептуры уменьшаются. Можете попробовать гродненский сыр с трюфелем, там действительно добавляется натуральный трюфель. Его привозят из Франции. Я уже всем рассказываю, что знаю, что 440 евро за килограмм. Столько стоит этот гриб, но там натуральный гриб, сыр «Кронес» называется. У нас ассортимент пополняется постоянно.
Ольга Коршун:
Так вы трюфели здесь выращиваете?
Владимир Караник:
До этого мы еще не доросли, хотя сегодня бум фермерских хозяйств, сейчас наиболее востребованная культура – голубика. Думаю, если пойдет такими темпами, то в Гродненской области будем голубики производить больше, чем вся остальная республика вместе взятая.
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