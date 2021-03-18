«Производим сыр с натуральным трюфелем». Владимир Караник о развитии предприятий в Гродненской области

Ольга Коршун, ведущая: За животноводческий комплекс можете не волноваться, когда Президент летал в Сочи к Путину, привез ему корзину со всякими вкусностями, как раз хамон был из Гродно.

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

У нас 30 процентов продукции наших мясокомбинатов отправляется на экспорт и 70 процентов продукции молокопереработки. Нас знают в очень многих странах, сейчас развивается еще и дальняя дуга: Узбекистан, Китай, Таджикистан, Азербайджан. Мы активно начинаем работать в азиатских странах, там тоже знают нашу продукцию. Знаете, какой здесь залог успеха? Надо предлагать то, что востребовано рынком, а не пытаться продать то, что у нас получилось. Вы масло в какой пачке покупаете по весу?

Ольга Коршун:

Обычное, стандартное.

Владимир Караник:

180 грамм, у нас других нет. Так вот когда мы разбирались, на рынке Азербайджана это абсолютно неходовая фасовка. Мы на рынок Азербайджана масло поставляем в упаковке килограмм и 2 килограмма. Такая пачка, потому что у них большие семьи. Когда они начинают готовить, то этих 180 грамм не хватает, чтобы даже обед приготовить.