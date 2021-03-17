«Аналогов в СНГ ещё нет». Какое ноу-хау представили белорусы на строительной выставке?

Новости Беларуси. 17 марта в Минске открылась выставка BUDEXPO, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под одной крышей собрались десятки белорусских и зарубежных компаний. Ведущие производители и поставщики представили последние разработки.

BUDEXPO – это еще и драйвер развития экономики страны. Контракты с ведущими крупными компаниями позволяют не только наполнить и разнообразить внутренний рынок, но и продвинуть перспективные отечественные разработки за рубеж.

Первый замминистра архитектуры и строительства: «Более 70% у нас техника белорусского производства»

Юлия Денисенко, корреспондент:

Белорусское ноу-хау – автокран МАЗа с лучшими грузовыми характеристиками в своем классе. Аналогов в СНГ еще нет. Вылет стрелы теперь позволяет поднимать грузы, не меняя расположения крана на стройке, что очень важно в стесненных условиях. Также уникальное шасси. Благодаря облегченной конструкции машина хороша на бездорожье. Но это еще не все.