От сахара с перцем до экзотических рыб – чем удивляет выставка «PRODEXPO» в Минске

В Минске – премьера вкусов и технологий. Выставка «PRODEXPO – 2025» открылась и уже собирает внимание не только специалистов, но и гурманов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География участников обширна: от Индии до Вьетнама. Более 170 предприятий. Свежие разработки, смелые эксперименты и традиции, проверенные временем. На главной продовольственной площадке страны свои новинки представляют 15 предприятий «Белгоспищепрома». Здесь все: от классики кондитерского искусства до гастрономических неожиданностей.

Белорусские производители не боятся экспериментировать и уверенно выходят на экспорт с новыми идеями и рецептурами. И все это в русле задачи, о которой говорит Президент: обеспечить продовольственную безопасность страны – от поля до прилавка. Об идеях, которые можно продегустировать – Элла Маркевич.

Элла Маркевич, корреспондент:

От товаров повседневного спроса до изысканных деликатесов, праздничных закусок и продуктов специализированного питания. Достижения и новинки продовольственной индустрии на одной выставочной площадке представляют компании из Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Вьетнама, Индии и Турции. Такая география участников наглядно показывает, что международный интерес только растет. Тот самый случай, когда не просто сладко. Жабинковский сахарный завод (сегодня предприятие закрывает 20 % внутреннего рынка) презентовал сразу две смелые новинки, которые точно не затеряются на полке. Сахар с перцем и сахар с корицей – это готовый «секретный ингредиент» для домашних кулинаров, способный превратить обычную выпечку или напиток в ресторанное блюдо. Для удобства покупателей новинки будут продавать как по отдельности, так и в стильном трио – вместе с классическим сахаром.