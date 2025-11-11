От сахара с перцем до экзотических рыб – чем удивляет выставка «PRODEXPO» в Минске
В Минске – премьера вкусов и технологий. Выставка «PRODEXPO – 2025» открылась и уже собирает внимание не только специалистов, но и гурманов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. География участников обширна: от Индии до Вьетнама. Более 170 предприятий.
Свежие разработки, смелые эксперименты и традиции, проверенные временем. На главной продовольственной площадке страны свои новинки представляют 15 предприятий «Белгоспищепрома». Здесь все: от классики кондитерского искусства до гастрономических неожиданностей.
Белорусские производители не боятся экспериментировать и уверенно выходят на экспорт с новыми идеями и рецептурами. И все это в русле задачи, о которой говорит Президент: обеспечить продовольственную безопасность страны – от поля до прилавка.
Об идеях, которые можно продегустировать – Элла Маркевич.
Элла Маркевич, корреспондент:
От товаров повседневного спроса до изысканных деликатесов, праздничных закусок и продуктов специализированного питания. Достижения и новинки продовольственной индустрии на одной выставочной площадке представляют компании из Беларуси, России, Армении, Азербайджана, Вьетнама, Индии и Турции. Такая география участников наглядно показывает, что международный интерес только растет.
Тот самый случай, когда не просто сладко. Жабинковский сахарный завод (сегодня предприятие закрывает 20 % внутреннего рынка) презентовал сразу две смелые новинки, которые точно не затеряются на полке. Сахар с перцем и сахар с корицей – это готовый «секретный ингредиент» для домашних кулинаров, способный превратить обычную выпечку или напиток в ресторанное блюдо. Для удобства покупателей новинки будут продавать как по отдельности, так и в стильном трио – вместе с классическим сахаром.
Роман Неберкаль, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Жабинковского сахарного завода:
В мире такой тренд в сочетании сладкого и соленого, острого и сладкого. И вот мы попробовали такую продукцию. Сахар с корицей это, скажем так, более популярное. Кто катается по заправкам, везде продается отдельно стик сахара, отдельно корица. Мы решили это восполнить и сделать два в одном. А сахар с перцем – это новинка, которой пока, в принципе, ни у кого нет. И в выпечке это можно применить. Вкусно и с кофе, и с чаем. Мы сами все пробовали.
Тренд на инновации поддерживают многие производители. Одна из ярких, причем во всех смыслах, предновогодних продовольственных премьер – мандариновый зефир. А для тех, кто следит за фигурой – зефир на агаре с лавандовым вкусом, в котором сахара меньше в два раза.
Мария Никитенко, исполняющий обязанности директора – заместитель директора по экономическим вопросам кондитерской фабрики:
Лаванда – нетипичный вкус для сладостей, но сегодня есть такая тенденция, и она пользуется популярностью как среди молодежи, так и жителей постарше, и наших покупателей.
Подробности в видео.
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