Ведущие белорусские предприятия представляют продукцию на выставке «Химия-2025» в Москве

Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей международной выставке «Химия-2025», которая проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году мероприятие собрало более 450 участников из десятка стран, включая Индию, Китай, Турцию и Иран.