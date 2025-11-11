Ведущие белорусские предприятия представляют продукцию на выставке «Химия-2025» в Москве
Белорусская экспозиция представлена на крупнейшей международной выставке «Химия-2025», которая проходит в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году мероприятие собрало более 450 участников из десятка стран, включая Индию, Китай, Турцию и Иран.
Среди экспонентов – ведущие предприятия концерна «Белнефтехим». Открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно» демонстрирует строительные стеклосетки, ветрозащитные мембраны и терможакеты. «Гродно Азот» представляет удобрения, капролактам, полиамидные материалы. «Могилевхимволокно» – полиэфирное волокно, нетканые полотна и упаковочную продукцию.
Завод горного воска презентует свечной воск, парафин и технические смазки. «Лакокраска» – широкий спектр своей продукции. «СветлогорскХимволокно» – текстильные нити, мембраны, медицинские перчатки и полипропиленовые изделия. Свой потенциал показывают и флагманы отрасли – «Мозырский НПЗ» и «Нафтан». Участвует также официальный дистрибьютор белорусской нефтехимии в России. В рамках выставки запланированы деловые переговоры и встречи с зарубежными партнерами.
Международная выставка «PRODEXPO-2025» открывается в Минске 11 ноября.