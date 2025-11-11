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Международная выставка «PRODEXPO-2025» открывается в Минске 11 ноября

11 ноября 2025 06:29
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Традиции, качество, инновации – в Минске 11 ноября открывается Международная выставка «PRODEXPO», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке форума соберутся производители, поставщики и эксперты, чтобы представить новейшие разработки, обсудить тренды и заключить контракты.

Международная выставка «PRODEXPO-2025» открывается в Минске 11 ноября-2

Белорусские предприятия традиционно занимают центральное место экспозиции. Молочная и мясная продукция, хлебобулочные изделия, напитки, кондитерские товары – все это демонстрирует высокий стандарт качества, за который наши бренды ценят далеко за пределами страны.

Международная выставка «PRODEXPO-2025» открывается в Минске 11 ноября-4

Здесь проходят премьеры продуктовых и гастрономических новинок, презентации технологий и решений для производства продукции: от товаров ежедневного рациона до деликатесов, праздничных закусок и специального питания.

Международная выставка «PRODEXPO-2025» открывается в Минске 11 ноября-6

Ольга Красовская, начальник управления собственных конгрессно-выставочных проектов государственного предприятия «БелЭкспо»:
Мы ждем большое количество гостей на нашей выставке. В первый день это будет народный артист России Эдгард Запашный, который тоже приедет со своим интересным мероприятием. И во второй день нас посетит звездный шеф Константин Ивлев, который проведет мероприятие на площадке, на открытой кухне, а также непосредственно пообщается с нашими белорусскими шефами, где раскроет секреты своей кухни.

Международная выставка «PRODEXPO-2025» открывается в Минске 11 ноября-8

Особое внимание – экспортному потенциалу, «PRODEXPO» становится площадкой для новых партнерств. В рамках выставки запланированы дегустации, презентации и деловые переговоры.

Более 170 участников из 7 стран соберутся на Международной выставке-ярмарке «PRODEXPO».

# Выставка # Продукты питания # Международное сотрудничество

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