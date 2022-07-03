От прогулок верхом до поиска мин. Какие развлечения приготовил Минск в День Независимости?
Новости Беларуси. Традиционно День Независимости динамично и ярко отмечает Минск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ведь, по большому счету, это и его праздник. 3 июля 44-го город освободили от захватчиков, и этот день навсегда вошел в историю суверенной Беларуси. И спустя почти 80 лет, 3 июля, в городе настоящий праздник с музыкой, ярмарками, выставками и даже караоке-батлом.
В праздничную атмосферу окунулась и наш корреспондент Арина Верховская.
Арина Верховская, корреспондент:
Минск, как и подобает столице, День Независимости встречает широко. Город превратился в настоящую арт-площадку. По традиции эпицентром праздничных гуляний стал проспект Победителей. Весь день здесь продолжается музыкальный марафон, гостей праздника встречает выставка военной техники, интерактивные площадки и масштабный фудкорт.
С самого утра в режиме нон-стоп здесь звучат всем известные мелодии, выступают народные коллективы и звезды белорусской эстрады. Минчан и гостей столицы радуют мастер-классы, яркие фотозоны и ярмарка ремесленников. Мальчишки и девчонки проверяют свои силы, ловкость и удачу. К Дворцу спорта вместе отпраздновать День Независимости белорусы приходят целыми семьями.
Еще одна не менее любимая праздничная локация – Детская железная дорога. Гудок локомотива – и пассажиры отправляются в увлекательное путешествие по окрестностям Минска. На конечной станции «Сосновый бор» для юных пассажиров – прогулка верхом, мастер-класс плетения из соломы и, конечно, никуда без песен.
Мы сами из Москвы, у нас только прошел День России. Мы тоже отмечали не в Москве, а в славном городе Владимир. Суздаль. Тоже было интересно, там красиво город украсили. Но здесь нас поразили. Мы утром приехали, проспект чистенький, флаги везде развешены. Город готов к празднику. Везде площадки детские и не только детские. Концертов будет много, по всему городу. В общем, неожиданно и интересно, мы в первый раз в Беларуси, нам очень нравится.
У меня сегодня день рождения. 3 июля, прямо в День Независимости родился.
Мы железной дороги постоянные клиенты. В связи с тем, что сегодня такой великий праздник, действительно, мы решили поддержать дух боевой независимости нашей страны.
В каждом уголке столицы выставка военной техники. Заглянуть внутрь бронетранспорта или почувствовать себя защитником мирного неба. Особый восторг – у юных гостей. Дети с радостью забирались на танки, прицеливались из винтовки и выстраивались в очередь, чтобы сфотографироваться в кабине военной машины. Марьян в будущем планирует связать свою жизнь с военной профессией. В следующем году будет поступать на военно-технический факультет БНТУ. Вступительные испытания и волнения еще впереди. А пока будущий офицер знакомится с профессией сапера.
Марьян Стасевич, учащийся средней школы № 6 города Минска:
Это было у меня впервые, получается. Так что сразу не разобрался, как делать, но это довольно занимательно. Такого опыта у меня еще не было. Я не волновался, наоборот, мне даже любопытно было. Ощущение азарта. Мне было очень интересно.
Дмитрий Яковлев, преподаватель кафедры военно-инженерной подготовки военно-технического факультета БНТУ:
В данной точке представлены противотанковые и противопехотные мины-сюрпризы. Также нами развернуто минное поле, на котором мы установили противотанковые мины. Каждый желающий может попробовать подержать в руках миноискатель. Может попробовать найти какую-то мину, выйти на это минное поле, обозначить ее. Думаю, у детей, я смотрю за этим, очень хорошие впечатления у них от этого.
А вот меломанов привлекали зажигательные ритмы, лучшие вокалисты столицы. Военные песни, известные композиции советских времен и, конечно же, белорусские хиты – музыкальный репертуар собрал зрителей всех поколений.
Даниэла Яновская, студентка БГМУ:
У меня любимая песня военная – это «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай». Песня о Победе 9 мая, песня в целом о Победе великого народа. Эти праздники – это то, что объединяет нас всех. Это наша история, которую, конечно же, нужно в любом случае помнить, чтобы не совершать в будущем этих ошибок. И это праздничная солнечная атмосфера, чувство единства. И чувствуешь себя частичкой чего-то целого.
Екатерина Астахова, руководитель студии свободного танца:
Приехали к вам в этот замечательный праздник. Мы очень рады, что в этот день мы можем подарить наше творчество, частичку нашей души мы даем вам, всем белорусам в ваш замечательный день. Мы уже третий день находимся в столице. Восторг просто неимоверный. Красивейший город, а самое главное, такой приятный, такой отзывчивый.
Также в столичных парках развернулись настоящие спортивные городки. Футбол, баскетбол, хоккей на траве, дартс, бадминтон и айкидо – на любой спортивный вкус.
Ирина Мартыненко, жительница Минска:
В парке Павлова масса развлечений и для детей, и для взрослых можно найти развлечения. Это и концерты, и локации и активные площадки по различным видам спорта, по различным видам декоративно-прикладного творчества. Можно прогуляться с семьей, можно прогуляться с друзьями и найти себе занятие по душе. Спортивные площадки – это место, где можно активно подвигаться, попробовать себя в различных видах спорта. Даже если ты ничем никогда не занимался, попробовать. Вдруг что-то понравится и потом можно этим заняться.
Людмила Барсукова, жительница Минска:
Мы живем рядом и все время приходим гулять в этот парк. Очень нравится все, что сделали. Поели вкусной каши, ту, что приготовили. Дети посмотрели технику, полазали в машинах. Все нравится.
Финальной точкой насыщенного дня станет акция «Споем гимн вместе!» После ночное небо раскрасит яркий фейерверк.
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