«Скорости поставки увеличиваются». Как МАЗ работает с логистическими проблемами?

Новости Беларуси. Перенесемся в центр Минска и вместе с Анастасией Ярощик-Корниенко буквально исследуем каждый километр нашей Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Переориентировать рынки, укрепить экономику и выдержать удар. Наша самостоятельность стала возможна благодаря промышленному потенциалу. На проспекте Независимости ретро надпись говорит о том, что здесь часовой завод. К слову, белорусские предприятия сегодня знают во всем мире. В свое время не упустили возможность. Как бы ни было тяжело, сохранили свои промышленные флагманы. Сегодня пожинаем экспортные плоды. Автобусы, троллейбусы, карьерная и дорожная техника, сделанная в Беларуси, колесит далеко за пределами страны.

Тарас Мурог, первый заместитель генерального директора Минского тракторного завода:

Если говорить про переориентацию, то два слова я уже сказал – те страны, которые связаны были с удлинением и удорожанием логистики, мы заместили рынками Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана. Тем не менее на сегодня логистика выравнивается. Скорости поставки увеличиваются. Это африканский континент и страны юго-восточной Азии. В принципе, все рынки мы сохранили. Более того, есть долгоидущие планы по Латинской Америке.