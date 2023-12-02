В России увеличат численность Вооруженных сил

Министерство обороны Российской Федерации объявило об увеличении численности Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

Так, согласно указу президента Российской Федерации от 29 ноября 2023 года «предельная численность Вооруженных сил увеличена на 170 тысяч военнослужащих, до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих».

В ведомстве подчеркивается, что данный процесс будет производиться поэтапно за счет тех граждан, которые принимают решение служить по контракту.

Минобороны также информирует о том, что «существенного увеличения призыва граждан на срочную военную службу не планируется», проведение мобилизации не предусмотрено. А увеличение численности в Вооруженных силах является следствием роста угроз для Российской Федерации, связанных с проведением спецоперации на Украине и продолжением процесса расширения НАТО.