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Александр Шатько про ВНС: представители организаций не только высказывают точку зрения, но и принимают глобальные решения

03 июля 2022 19:06
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Новости Беларуси. Вместе с Анастасией Ярощик-Корниенко буквально исследуем каждый километр нашей Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Александр Шатько про ВНС: представители организаций не только высказывают точку зрения, но и принимают глобальные решения-1

От лихих 1990-х к процветанию и порядку. Беларусь прошла сложный путь становления. Оттого каждое достижение становится еще ценнее. Стройкой века, саркофагом называли замороженный объект в 1990-м.  

Александр Шатько про ВНС: представители организаций не только высказывают точку зрения, но и принимают глобальные решения-4

Но в современной истории ему суждено быть. Дворец Республики стал знаковым местом для политической жизни страны. Здесь проходят Всебелорусские народные собрания.  

Александр Шатько про ВНС: представители организаций не только высказывают точку зрения, но и принимают глобальные решения-7

Александр Шатько, общественный деятель:  
Всебелорусское народное собрание – это именно та форма общения государства с гражданским обществом, состоящим из партий, общественных структур, объединений. Представители каких-то организаций не только высказывают свою точку зрения, но и принимают действительно глобальные решения в рамках развития нашего государства. Очень много важных моментов принималось, проговаривалось и укладывалось на, как говорится, лист бумаги Всебелорусским народным собранием. В том числе это экономические моменты, это импортозамещение, сохранение того промышленного потенциала. Это сохранение того курса на независимость государства. То есть мы на сегодня имеем государство, которое вполне себя само может не только защитить, но и дать людям возможность жить достойно. Мы сохранили социальную нагрузку, государство наше социальное, мы понимаем, что у нас есть гарантии. И медицинские, и пенсионные. И обеспечение маленьких детей. И какие-то льготы для многодетных семей. То есть мы все это сохранили. Это и есть заслуга нашей независимости.  

Ветеран ВОВ в День Независимости: «Цена мира – это очень высокая цена. Это цена жизни человека». Читайте здесь.  

# День Независимости # общество # Александр Шатько # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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