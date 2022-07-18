Ольга Шпилевская: «У всех общественных организаций есть вес, есть сила»

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Какие полномочия есть у представителей общественных организаций, например, на местах в районах? С «Белой Русью» там авторитет, понятное дело, численность – это очень важно. А вот, например, БСЖ? На уровне района может, например, лидер БСЖ условного Россонского района, придя на прием к председателю райисполкома, решить вопрос?