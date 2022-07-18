Ольга Шпилевская: «У всех общественных организаций есть вес, есть сила»

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Кирилл Казаков, СТВ:
Какие полномочия есть у представителей общественных организаций, например, на местах в районах? С «Белой Русью» там авторитет, понятное дело, численность – это очень важно. А вот, например, БСЖ? На уровне района может, например, лидер БСЖ условного Россонского района, придя на прием к председателю райисполкома, решить вопрос?
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Если он лидер, он может все. Неважно, член какого он союза – женщин, мужчин или какого-то другого. Главное слово – лидер. Ко всем союзам, которые существуют на нашей территории, у всех общественных организаций есть вес, есть сила. Если это конструктивные общественные организации, то они могут решать вопросы, это правда. Их слышат, их слушают, их вопросы пытаются решить. И у наших общественных организаций есть возможность, если вдруг их вопрос не решается, обратиться на самый высокий уровень, чтобы проблему обозначить или вопрос решить. Главное, чтобы были инициатива и желание. Достучаться можно 100 % и решить вопрос тоже.
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