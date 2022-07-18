«Вы прекратили быть пионерами и тут же стали брсмовцами». Нужно ли всех без разбора привлекать в общественные организации?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я как человек, который был октябренком (здесь тоже люди, которые были октябрятами) и пионером, причем я был командиром «Звездочки» и заместителем председателя совета дружины школы. У нас в студии стоят три руководителя эволюционной организации, которая в Советском Союзе называлась октябрята, пионеры, комсомольцы и Коммунистическая партия Советского Союза. Есть пионеры, есть БРСМ, фактически это комсомол, есть «Белая Русь», которая во многих головах белорусов является подобием Коммунистической партии Советского Союза. Это три разные организации. Почему нет такой сегментарной истории: вы прекратили быть пионерами и тут же стали брсмовцами, вы закончили быть брсмовцами – стали участниками «Белой Руси»? У меня просто лежит та схема, которая существовала в Советском Союзе. Я просто и спрашиваю.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи:

И правильно она у вас лежит. Показывали кадры, демонстрировали встречу главы государства с активом пионерии, с активом ЦК БРСМ, где четко была поставлена задача по структуризации всего нашего гражданского общества, а конкретно – молодежного сегмента. И в этой связи мы уже провели несколько мероприятий, которые направлены на то, чтобы максимально обеспечить взаимопроникновение в этой части. Не только проектов, а чтобы у нас была и смычка в виде того же пионервожатого, который будет уже из числа активистов БРСМ, но который будет старшим среди пионеров, среди октябрят.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Можно я еще скажу? Кирилл Казаков:

Вы тоже были октябренком? Ольга Шпилевская:

Я всем была. До коммунистической партии только не дошла, но все впереди. Знаете, кто из всех стоящих здесь организаций самый главный? Пионеры, потому что это первая общественная организация, с которой сталкивается белорус. От того, как они этого человека увлекут в общественную организацию, от того, насколько он почувствует пользу от этой общественной организации в плане своей самореализации, своего дальнейшего пути. Он выйдет из пионеров и поймет, что я не могу без общественной организации, мне нужно идти дальше – дальше будут БРСМ. А от них зависит, что будет дальше. Кирилл Казаков:

Олег, а какое ваше мнение по поводу этого эволюционного пути?