От литературных батлов до реконструкции боя. Обзор необычных площадок Дня письменности в Копыле

Новости Беларуси. Ежегодно в первое воскресенье сентября отмечается День белорусской письменности. Столицей праздника в этот раз стал город Копыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ни один год не обходится без литературных новинок. Например, «Белкнига» представила первое приложение с аудиокнигами «Чытанка». Особым моментом праздника стала презентация памятного знака под названием «Мастер-кожевенник» в честь Тишки Гартного.

Была открыта и Аллея писателей с интерактивными скамейками. Отсканировав QR-код, можно узнать о талантливых уроженцах Копыльского района.

Мне очень сильно понравилось находиться в Копыле. Я здесь нахожусь не впервые, но такое большое мероприятие я вижу первый раз. Мне приятно наблюдать всю эту выставку, действия, которые были в парке. Все очень чудесно, красиво, мне понравилось.

Я живу в Копыле и хочу сказать, что он очень сильно преобразился. Приятно преобразился. И улицы, и здания, пейзажи. Тут и так красиво, а с сегодняшним наполнением вообще просто великолепно. Поэтому я рада, что я здесь сегодня и что здесь живу.

Знаменательный момент праздника – награждение победителей конкурса «Национальная литературная премия» за произведения, которые были написаны за прошедший год.

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