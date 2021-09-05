Прямой эфир

Министр информации о Дне письменности в Копыле: это шоу не оставит никого равнодушным

05 сентября 2021 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Копыль принимает День письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр информации о Дне письменности в Копыле: это шоу не оставит никого равнодушным-1

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Это шоу не оставит никого равнодушным, потому что вы видите, как украшен по-новому зал, вы видите, что зритель будет погружен в атмосферу концерта. Постаралась и режиссерская группа, постарались и артисты. Всем желаю приятного просмотра.

Ну и это, знаете, какой-то определенный задел и возможность для следующей столицы Дня белорусской письменности, Добруша, придумать какие-то свои фишки, чем-то отличиться, чтобы, как говорится, опередить Копыльщину. Но я не знаю, что можно придумать, будем ломать голову вместе с руководством Добрушского райисполкома.

# День белорусской письменности # Культура # Владимир Перцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Я адкажу як гісторык». Чаму Дзень беларускага пісьменства ў 2021 годзе святкуюць у Капылі?
01 сентября 2021 13:29

«Я адкажу як гісторык». Чаму Дзень беларускага пісьменства ў 2021 годзе святкуюць у Капылі?

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»
31 августа 2021 17:09

«Очень рад, что вообще сюда попал». В Минске прошёл финал «Жывой класікі»

Ребёнок рыжим будет. Правда ли нельзя краситься во время беременности?
26 августа 2021 15:28

Ребёнок рыжим будет. Правда ли нельзя краситься во время беременности?