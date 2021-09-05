Министр информации о Дне письменности в Копыле: это шоу не оставит никого равнодушным

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Это шоу не оставит никого равнодушным, потому что вы видите, как украшен по-новому зал, вы видите, что зритель будет погружен в атмосферу концерта. Постаралась и режиссерская группа, постарались и артисты. Всем желаю приятного просмотра.

Ну и это, знаете, какой-то определенный задел и возможность для следующей столицы Дня белорусской письменности, Добруша, придумать какие-то свои фишки, чем-то отличиться, чтобы, как говорится, опередить Копыльщину. Но я не знаю, что можно придумать, будем ломать голову вместе с руководством Добрушского райисполкома.