Участник литературного конкурса в День письменности: очень здорово, что есть площадка, где можно себя раскрыть

Новости Беларуси. Древний Копыль – родина многих известных писателей и ученых. Этот город стал столицей Дня белорусской письменности-2021, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Древний Копыль – родина многих известных писателей и ученых. Этот город стал столицей Дня белорусской письменности-2021, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Екатерина Стройлова, победитель Национальной литературной премии в номинации «Дебют»:
В конкурсе я выиграла в номинации «Дебют». Представляла сборник стихов «Навстречу любви». В книге находятся стихотворения самых разных тематик – и война, и любовь, и духовные стихи о Боге, и о природе, философии, жизни и так далее. Темы я старалась затрагивать такие, чтобы они были интересны самым разным читателям с разными интересами и потребностями. В основном для взрослых эта книга, но многие стихи из нее, я думаю, будут интересны и детям.
Алексей Баранов, участник литературного конкурса:
Позитивные впечатления, поскольку здесь каждый человек, который имеет потенциал определенный творческий, может себя немножко раскрыть, показать, проявить. Это всем идет на пользу – как самому автору, который это делает, так и слушателям, поскольку у каждого есть над чем поразмыслить, что сказать, какие-то события важные в жизни. Поэтому это очень здорово, что есть площадка, где можно это все показать.
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