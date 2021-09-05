Участник литературного конкурса в День письменности: очень здорово, что есть площадка, где можно себя раскрыть

Новости Беларуси. Древний Копыль – родина многих известных писателей и ученых. Этот город стал столицей Дня белорусской письменности-2021, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Екатерина Стройлова, победитель Национальной литературной премии в номинации «Дебют»:

В конкурсе я выиграла в номинации «Дебют». Представляла сборник стихов «Навстречу любви». В книге находятся стихотворения самых разных тематик – и война, и любовь, и духовные стихи о Боге, и о природе, философии, жизни и так далее. Темы я старалась затрагивать такие, чтобы они были интересны самым разным читателям с разными интересами и потребностями. В основном для взрослых эта книга, но многие стихи из нее, я думаю, будут интересны и детям.