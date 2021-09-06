Смотрите на зёрнышки и хвостик. Как выбрать спелую кукурузу?

Золото мексиканцев, суперфуд, вкус детства. Эту зерновку обожают все. Солнечная и хрустящая – в центре внимания на осеннем столе. Сахарная или крахмалистая – на вкус и цвет, а вот «раскусить» спелость можно по следующим признакам.

Светлана Савицкая, продавец:

Как можно узнать, что початок спелый? Он будет стоять на столе не так, а будет немножко с наклоном. Чем спелее, тем ниже будет опускаться. Надо обращать внимание, чтобы хвостик был целиком. Даже если она в кожуре, можно вот так пощупать, она плотненькая становится. И на эту, чтобы была коричневая – тогда уже спелая кукуруза. Смотрите, чтобы зернышки были аккуратные, чтобы не было пробелов.