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Смотрите на зёрнышки и хвостик. Как выбрать спелую кукурузу?

06 сентября 2021 08:00
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Мне кукуруза нравится своим вкусом. Она такая сладенькая, вкусненькая.

Смотрите на зёрнышки и хвостик. Как выбрать спелую кукурузу?-1

В мультиварке варю, и все.

Смотрите на зёрнышки и хвостик. Как выбрать спелую кукурузу?-4

Как горошек, так и кукурузу можно закатывать. Это и экономия нам, пенсионерам, и вкусно.

Смотрите на зёрнышки и хвостик. Как выбрать спелую кукурузу?-7

Золото мексиканцев, суперфуд, вкус детства. Эту зерновку обожают все. Солнечная и хрустящая – в центре внимания на осеннем столе. Сахарная или крахмалистая – на вкус и цвет, а вот «раскусить» спелость можно по следующим признакам.

Смотрите на зёрнышки и хвостик. Как выбрать спелую кукурузу?-10

Светлана Савицкая, продавец:
Как можно узнать, что початок спелый? Он будет стоять на столе не так, а будет немножко с наклоном. Чем спелее, тем ниже будет опускаться. Надо обращать внимание, чтобы хвостик был целиком. Даже если она в кожуре, можно вот так пощупать, она плотненькая становится. И на эту, чтобы была коричневая тогда уже спелая кукуруза. Смотрите, чтобы зернышки были аккуратные, чтобы не было пробелов.

Хит сентября. Как приготовить кукурузу в медово-имбирной глазури? Подробности далее.

# Полезные советы # общество # Светлана Савицкая # Анастасия Макеева # Фотофакт

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