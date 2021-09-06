Полезны не только зёрна, но и отруби. Почему кукуруза поможет избавиться от артрита и воспалений?

Царицу полей называют самым древним хлебным растением. Во многих странах кукуруза, как картошка для белорусов, – глава кухни. В ней содержится калий, кальций, фосфор, железо, магний, витамины группы В, аскорбиновая кислота. Удивительный продукт и антистресс – два в одном.

Анна Бедрицкая, диетолог, врач-нутрициолог:

Не бойтесь углеводов в кукурузе. Конечно, при варке увеличивается гликемический индекс, нагрузка на поджелудочную железу, но клетчатка способствует хорошему пищеварению, поэтому у кого есть вопросы со стулом, она хороша для решения этих проблем. Большое количество таких белков, как триптофан и лизин.

Анна Бедрицкая:

Ценна тем, что она не содержит такого белка, который называется глютен, клейковина по-другому, поэтому если у белоруса есть аутоиммунное заболевание, такое, как гипотиреоз, заболевание щитовидной железы, есть воспалительные заболевания, артриты, артрозы, то в диете показаны продукты с отсутствием глютена, и кукуруза и кукурузная каша соответствует этому, поэтому добавляйте кукурузу в свой рацион.

Полезны не только зерна, но и отруби – это кладезь антиоксидантов. Отличное средство для пищеварения и укрепления иммунитета. Если вписать натурпродукт в меню, можно укрепить сердечную мышцу и сосуды, уменьшить риск инсульта и диабета. Молодая кукуруза способна даже растворять камни в почках. А каротиноиды благотворно влияют на здоровье глаз. Сплошная плюсов, но людям с обострениями гастрита, повышенной свертываемостью крови лучше отказаться.