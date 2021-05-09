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Алексей Талай: «Мы будем отстаивать эту Победу»

09 мая 2021 09:13
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Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая в самое ближайшее время начнутся в сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У обелиска на площади Победы уже работает наша съемочная группа.

Алексей Талай: «Мы будем отстаивать эту Победу»-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Почтить память героев Великой Отечественной войны на площадь Победы прибыли официальные делегации, трудовые коллективы, люди искусства и культуры, спортсмены и много моих коллег, тех людей, которых вы видите по телевизору каждый день.

Алексей Талай: «Мы будем отстаивать эту Победу»-4

Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию:
Благодаря им, нашим святым людям, дедушкам, прадедушкам, нашим великим предкам, и мы никому не должны позволить забрать у нас эту Победу, переписать, как-то опорочить, пока мы дышим. Сегодня я написал и в своем Telegram-канкале: мы будем отстаивать эту Победу.

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# Великая Отечественная война # общество # Алексей Талай # Фотофакт

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