Алексей Талай: «Мы будем отстаивать эту Победу»

Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая в самое ближайшее время начнутся в сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У обелиска на площади Победы уже работает наша съемочная группа.

Ксения Худолей, корреспондент:

Почтить память героев Великой Отечественной войны на площадь Победы прибыли официальные делегации, трудовые коллективы, люди искусства и культуры, спортсмены и много моих коллег, тех людей, которых вы видите по телевизору каждый день.