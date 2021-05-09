Олег Гайдукевич на 9 Мая: нам деды и прадеды завещали праздновать, а не каяться, стоять на коленях и скорбить

К сени я Худолей, корреспондент: Почтить память героев Великой Отечественной войны на площадь Победы прибыли официальные делегации, трудовые коллективы, люди искусства и культуры, спортсмены и много моих коллег, тех людей, которых вы видите по телевизору каждый день.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нас никто никогда не заставит в этот день скорбить и каяться. Нет, мы будем праздновать, потому что мы внуки, правнуки победителей. Поэтому нам деды и прадеды завещали праздновать, а не каяться, стоять на коленях и скорбить. Мы победили, мы освободили Европу от фашизма. Поэтому мы будем в этот день всегда праздновать, всегда улыбаться, всегда вот так вот ходить с радостными лицами и гордиться.

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