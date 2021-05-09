Юлия Артюх: в Год народного единства День Победы должен напомнить о том великом подвиге, о котором мы и не забываем никогда

Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая в самое ближайшее время начнутся в сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У обелиска на площади Победы уже работает наша съемочная группа.
Новости Беларуси. Главные торжества в честь 9 Мая в самое ближайшее время начнутся в сердце столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У обелиска на площади Победы уже работает наша съемочная группа.
Ксения Худолей, корреспондент:
Почтить память героев Великой Отечественной войны на площадь Победы прибыли официальные делегации, трудовые коллективы, люди искусства и культуры, спортсмены и много моих коллег, тех людей, которых вы видите по телевизору каждый день.
Юлия Артюх, ведущая СТВ:
Этот праздник особенно значим, мне кажется, как для меня, как и для всех наших белорусов. В Год народного единства он должен напомнить о том великом подвиге, о котором мы и не забываем никогда. Но сейчас мы все здесь сплотимся. Кто-то считает это Днем скорби, но как можно считать этот великий День Победы Днем скорби, когда практически пять лет войны, практически пять лет оккупаций, захватов, убийств, уничтожений были преодолены. Поэтому это великий день. Для меня это очень значимое событие, как и для всей моей семьи.
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