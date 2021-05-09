Юлия Артюх: в Год народного единства День Победы должен напомнить о том великом подвиге, о котором мы и не забываем никогда

Юлия Артюх, ведущая СТВ:

Этот праздник особенно значим, мне кажется, как для меня, как и для всех наших белорусов. В Год народного единства он должен напомнить о том великом подвиге, о котором мы и не забываем никогда. Но сейчас мы все здесь сплотимся. Кто-то считает это Днем скорби, но как можно считать этот великий День Победы Днем скорби, когда практически пять лет войны, практически пять лет оккупаций, захватов, убийств, уничтожений были преодолены. Поэтому это великий день. Для меня это очень значимое событие, как и для всей моей семьи.

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