От чего нас не могла защитить предыдущая версия Концепции нацбезопасности?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Алена Сырова, СТВ:

Получается, прежняя Концепция не защитила нас от таких умников? Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Почему же, как раз защитила. Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

В свое время все у нас сработало.