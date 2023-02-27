От чего нас не могла защитить предыдущая версия Концепции нацбезопасности?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Алена Сырова, СТВ:
Получается, прежняя Концепция не защитила нас от таких умников?
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Почему же, как раз защитила.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
В свое время все у нас сработало.
Александр Ивановский:
Обратите внимание, насчет даже ЧВК. Эта Концепция проработала, считайте, 12 лет, и основные угрозы мы ей накрыли. А сейчас добавляются новые. Например, в информационной сфере была очень важная вещь: мы должны быть экспортоориентированными в IT. Теперь мы говорим о том, что мы не только экспортоориентированные, но и себе надо эти достижения в IT сделать.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы ПВТ создали, на весь мир работали, и в итоге эти товарищи на улицу вышли.
Александр Ивановский:
Во-первых, все сложнее. Я просто хочу сказать, что в процессе изменений. Я участвовал в социальном блоке. У нас за эти 10 лет колоссальные изменения, практически все – в лучшую сторону. Но появились и новые вещи. Пандемия, всякие вирусные заболевания, работа рядом с нашей границей. Они, конечно, показывают, что угроза назревает. Поэтому надо ввести, поднять ее. Она же фактически в экологической сфере была, но теперь ее поднимают, укрупняют, дают приоритет. По существу, Концепция позволяет расставлять приоритеты в тех отраслях, которые есть. Еще раз обращаю внимание, что каждое движение системное. Мы можем оценить: ты что-то сказал, сделал – посмотри туда, сюда. Важнейший элемент, который позволяет структурировать наше представление об информационных процессах и событиях.
Алена Сырова:
Понятно, что одна из причины, по которым мы решили внести изменения в Концепцию – это то, что приняли определенные решения, сказали «да» изменениям в Конституцию. Говорили о перераспределении полномочий, все потихонечку меняется. Вот, у Александра Михайловича полномочий тоже наверняка станет больше.
Александр Субботин:
Конституция Конституцией, но у нас постоянно новые вызовы появляются.
Александр Ивановский:
Мы пытались посмотреть, допустим, Концепцию информационной безопасности в 2019 году. А она охватывает все сферы.
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