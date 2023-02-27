Эксперт в сфере безопасности: «После 2020 года практически каждый, в какой бы группе он ни был, переосмыслил то, что произошло»

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу « По существу » развернется настоящий диалог.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Белорусов не надо как бы, что они вообще ничего не понимают.

Кирилл Казаков, СТВ:

Нет, мы так не говорим, но мы упрощаем.

Алена Сырова, СТВ:

Мы им намекаем.

Александр Ивановский:

Я хотел сказать, что общество у нас достаточно грамотное. Более того, я хочу сказать, после 2020 года практически каждый, в какой бы группе он ни был, переосмыслил то, что произошло. Есть отдельные результаты этого дела, не хочу сейчас о них разговаривать. Но еще раз объясняю, совершенно справедливо сказали: человек, общество, государство – баланс с учетом ситуации, которая есть, и как этот баланс оценивать государству.

Алена Сырова:

Андрей Иванович, мы достигнем этого баланса? Как вы считаете?

Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Баланса достигнем, будем достигать. Когда я немножко критиковал Концепцию, я менее всего имел в виду терминологию. Достаточно сложная конструкция – вот это я хотел сказать, чтобы люди могли лучше ознакомиться. Потому что, ознакомившись с концепциями и стратегиями других государств, они немного по-другому выстроены. Это упрощение для восприятия, чтобы не скакать по всему тексту, выискивая информационную, политическую и прочее. У нас есть время поправить, если будет необходимость.