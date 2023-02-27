Эксперт в сфере безопасности: «После 2020 года практически каждый, в какой бы группе он ни был, переосмыслил то, что произошло»

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Белорусов не надо как бы, что они вообще ничего не понимают.
Кирилл Казаков, СТВ:
Нет, мы так не говорим, но мы упрощаем.
Алена Сырова, СТВ:
Мы им намекаем.
Александр Ивановский:
Я хотел сказать, что общество у нас достаточно грамотное. Более того, я хочу сказать, после 2020 года практически каждый, в какой бы группе он ни был, переосмыслил то, что произошло. Есть отдельные результаты этого дела, не хочу сейчас о них разговаривать. Но еще раз объясняю, совершенно справедливо сказали: человек, общество, государство – баланс с учетом ситуации, которая есть, и как этот баланс оценивать государству.
Алена Сырова:
Андрей Иванович, мы достигнем этого баланса? Как вы считаете?
Андрей Чернобай, военный аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Баланса достигнем, будем достигать. Когда я немножко критиковал Концепцию, я менее всего имел в виду терминологию. Достаточно сложная конструкция – вот это я хотел сказать, чтобы люди могли лучше ознакомиться. Потому что, ознакомившись с концепциями и стратегиями других государств, они немного по-другому выстроены. Это упрощение для восприятия, чтобы не скакать по всему тексту, выискивая информационную, политическую и прочее. У нас есть время поправить, если будет необходимость.
Алена Сырова:
Мы видим, что у экспертов есть замечания, что говорить об обычных людях. Люди пока разберутся.
Геннадий Бровка, декан факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ:
Все-таки на ваш вопрос в отношении того, что делать с СНГ. Могут ли быть у белорусов национальные интересы. Когда Президент давал интервью журналистам, на вопрос, есть ли у Беларуси национальные интересы? Есть. У Российской Федерации есть? Есть. Вопрос опять же баланса этих интересов и общих интересов – они тоже присутствуют. Это как раз те компромиссы, когда государство в международных интересах заключают какие-то договоры – они готовы к этим компромиссам.
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