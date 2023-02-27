«Это должны журналисты осмыслить, а после донести». Нужно ли общественное обсуждение Концепции нацбезопасности?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Кирилл Казаков, СТВ:

Концепция меняется на 70 %. Что изменится с точки зрения экономики? Я не очень понимаю, потому что да, возможно, у нас будут какие-то клише навешаны («дружественные», «недружественные страны»), возможно, там будут какие-то особенные взаимоотношения с этими странами, но у нас ничего не изменится?

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор:

Я сначала позволю себе ремарку не по этому вопросу. Было сказано, что журналисты не присутствуют на конференциях. Мой опыт общения с журналистами, к сожалению, показывает, что они (не все, но большинство) невежественны в экономической сфере. Алена Сырова, СТВ:

Но мой вопрос был не о журналистах. Журналисты не страдают от отсутствия информации, профессия у нас такая – ее добывать. Я говорю о людях. Глава государства, когда затрагивал вопрос о Концепции, говорил о том, чтобы провели в широком формате диалоговые площадки. Кирилл Казаков:

Объясните, расскажите. Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это немножко разные вещи, Алена. Всему свое время. Людям надо предложить что-то, а потом обсуждать. Алена Сырова:

Когда мы говорили о Конституции, затронуло фактически каждого. Только ленивый не дошел. Будет ли так с Концепцией? Сергей Солодовников:

Надо ли так с Концепцией?