«Это должны журналисты осмыслить, а после донести». Нужно ли общественное обсуждение Концепции нацбезопасности?
Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Кирилл Казаков, СТВ:
Концепция меняется на 70 %. Что изменится с точки зрения экономики? Я не очень понимаю, потому что да, возможно, у нас будут какие-то клише навешаны («дружественные», «недружественные страны»), возможно, там будут какие-то особенные взаимоотношения с этими странами, но у нас ничего не изменится?
Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор:
Я сначала позволю себе ремарку не по этому вопросу. Было сказано, что журналисты не присутствуют на конференциях. Мой опыт общения с журналистами, к сожалению, показывает, что они (не все, но большинство) невежественны в экономической сфере.
Алена Сырова, СТВ:
Но мой вопрос был не о журналистах. Журналисты не страдают от отсутствия информации, профессия у нас такая – ее добывать. Я говорю о людях. Глава государства, когда затрагивал вопрос о Концепции, говорил о том, чтобы провели в широком формате диалоговые площадки.
Кирилл Казаков:
Объясните, расскажите.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это немножко разные вещи, Алена. Всему свое время. Людям надо предложить что-то, а потом обсуждать.
Алена Сырова:
Когда мы говорили о Конституции, затронуло фактически каждого. Только ленивый не дошел. Будет ли так с Концепцией?
Сергей Солодовников:
Надо ли так с Концепцией?
Кирилл Казаков:
Ну, наверное.
Сергей Солодовников:
Наверное, нет.
Кирилл Казаков:
Смотрите, мы идем очень интересным путем. Мы говорим о том, что Концепция национальной безопасности – это документ, который затрагивает все стороны жизни. Второй по важности документ после Конституции. Но при этом говорим: «Вы знаете, пусть он останется на мнении экспертов».
Сергей Солодовников:
Нет, не на мнении экспертов. Я скажу по-другому. Было сказано, что есть 50 индикаторов, которые системно описывают Концепцию. Извините, чуть более 50. Для того, чтобы их понять, надо специально этим заниматься, иметь определенный круг знаний. Я считаю – что, кстати, вы сейчас и делаете – это должны журналисты осмыслить, в том числе, например, на круглый стол придя к нам. А после этого уже донести.
Теперь по поводу вопроса, который, собственно, вы задали. Что говорится по поводу этого экономического компонента. Там достаточно большое количество индикаторов, не все они находятся в открытом доступе. Поэтому вопрос некоторой секретности соблюдается. С другой стороны, действительно говорится о личности, обществе, государстве. С другой стороны, любой экономист понимает, что для того, чтобы предприятие было эффективным, там должен быть собственник. Собственники есть на двух типах предприятий: государственное и семейное. Акционерное общество не является собственниками, человек акции держит, а не предприятие – ему все равно, что будет с предприятием. И поэтому у нас возможность почувствовать, что происходит, на основании индикаторов, и оценить.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Одно маленькое замечание добавить. Очень хорошо сказали, что человек, общество, государство. Но в Концепции национальной безопасности говорится о балансе интересов, это ключевой момент. Этот баланс может в зависимости от внешней ситуации меняться и двигаться в ту или иную сторону. Баланс интересов – это принципиальный момент, важный для этого документа.
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