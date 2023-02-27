Мнение белорусов тоже важно. Как сформировалась Концепция национальной безопасности?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Кирилл Казаков, СТВ:
Александр Михайлович, вы, наверное, как человек, работающий в исполнительной власти, руководствуетесь и мнением экспертов, и данными индикаторов. Но очень часто вы руководствуетесь и теми решениями, которые вам приходят, как говорится, с земли. Наверняка и ваши подчиненные, и вы проводите телефонные линии, общаетесь с людьми. Ведь там звучат вопросы и проблемы, которые очень хорошо в эту Концепцию входят. Где-то недоделана дорога, где-то покосился забор, кому-то сказали спасибо. В 2020 году появился товарищ, который вот эти вот, как Президент говорит, мелкотемья не бывает, использовал. И попытался стать Президентом. Это народная тема. Это же ведь Концепция национальной безопасности – когда беда на земле становится причиной политических изменений?
Алена Сырова, СТВ:
Все в принципе начинается с малого.
Кирилл Казаков:
Я понимаю, что ученые и эксперты могут говорить о том, что есть реперные точки, индикаторы. Но вам-то немножко по-другому приходится работать. Каким образом вам руководствоваться – народ слушать либо индикаторы?
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
Концептуальный вопрос. Думаю, концепция – стратегическое такое видение, как-то укрупненно. Вы же сами ответили, что даже дорога входит в эту Концепцию. Только это тактическая уже задача, более мелкая. Все задачи, которые подымают люди на прямых линиях, в обращениях, которые бросают вызовы в любой отрасли на земле, они и формируют те риски и угрозы, которые потом формируются в единую Концепцию, которую мы описали.
Алена Сырова:
Но каждый может трактовать по-своему.
Кирилл Казаков:
Вы говорите: не надо народу знать о Концепции национальной безопасности. Не знает, но проблемы у него есть!
Сергей Солодовников, доктор экономических наук, профессор:
Надо знать, но в определенной форме.
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Для того, чтобы каждый не трактовал по-своему, даны четкие юридические определения. И вы можете любое высказывание, любое действие подвести под эту Концепцию. И, кстати, есть вы нарушили эти нормативы, дальше попадаете в другую – 361-ю статью Уголовного кодекса «Угроза национальной безопасности». Но у вас есть нормативно сформулированные вещи. Вы можете сравнить высказывания тех умников, о которых вы рассказываете, и дать правовую оценку. Не субъективную. Что касается этих индикаторов, они являются ориентиром, чтобы можно было проструктурировать, где находишься.
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