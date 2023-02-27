Мнение белорусов тоже важно. Как сформировалась Концепция национальной безопасности?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.

Кирилл Казаков, СТВ:

Александр Михайлович, вы, наверное, как человек, работающий в исполнительной власти, руководствуетесь и мнением экспертов, и данными индикаторов. Но очень часто вы руководствуетесь и теми решениями, которые вам приходят, как говорится, с земли. Наверняка и ваши подчиненные, и вы проводите телефонные линии, общаетесь с людьми. Ведь там звучат вопросы и проблемы, которые очень хорошо в эту Концепцию входят. Где-то недоделана дорога, где-то покосился забор, кому-то сказали спасибо. В 2020 году появился товарищ, который вот эти вот, как Президент говорит, мелкотемья не бывает, использовал. И попытался стать Президентом. Это народная тема. Это же ведь Концепция национальной безопасности – когда беда на земле становится причиной политических изменений?

Алена Сырова, СТВ:

Все в принципе начинается с малого.

Кирилл Казаков:

Я понимаю, что ученые и эксперты могут говорить о том, что есть реперные точки, индикаторы. Но вам-то немножко по-другому приходится работать. Каким образом вам руководствоваться – народ слушать либо индикаторы?