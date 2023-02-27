«Есть прирост и по поставкам туда продукции, и по закупкам оттуда». Лазаревич о сотрудничестве с Китаем

Новости Беларуси. Минские производители налаживают тесное сотрудничество с российскими предприятиями. Вопросы импортозамещения обсудили на заседании депутатского клуба, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие представители Мингорисполкома, депутаты, а также руководители крупнейших промышленных предприятий города. Среди основных тем – новые инновационные проекты между Беларусью и Россией. Пример тому – Минский завод шестерен, который успешно налаживает связи с российскими партнерами. В том числе Брянским тракторным заводом, а также КАМАЗом. Уже выделено финансирование для технического перевооружения завода, чтобы в перспективе поставлять продукцию в Россию. Предприятие отправило опытную партию и получило позитивную обратную связь. В этом месяце наше производство выйдет на серийные поставки для КАМАЗа.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы все больше и больше понимаем важность того, что должны быть собственные продукты. Если не у нас, то у наших ближайших партнеров, Российской Федерации. Поэтому тема импортозамещения как никогда остро стоит. С нами очень плотно работает Казахстан и Узбекистан в части импортозамещения. И КНР, и Индия – мы тоже подтверждаем, что у нас есть прирост и по поставкам туда продукции, и по закупкам оттуда по импортозамещению каких-то комплектующих, которые необходимы.