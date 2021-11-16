«Оставляют машину на въезде и поехали на самокате кататься». Почему мини-электротранспорт стал популярным?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Поговорим про новый тренд, он называется микромобильность. То есть это передвижение на короткие расстояния на электротранспорте. Насколько это актуально сегодня для Минска? Мне кажется, микромобильность актуальна для городов, где хорошо развит пригород. То есть из пригорода люди приезжают в город, оставляют свой автомобиль, скажем так, в районе нашей кольцевой автодороги, дальше пересаживаются на какой-то мини-электротранспорт, чтобы добраться по пробкам до центра города. У нас этот тренд поддерживается или еще нет? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что мы идем к этому.

Александр Кузьмин, директор магазина электротранспорта:

Да, поддерживается. Зачастую люди покупают какой-то более мобильный: моноколесо, самокат, кладут его в багажник автомобиля. Приезжают, если они живут где-то недалеко от города, оставляют машину на въезде и поехали на самокате кататься. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что это все-таки более прокатные штуки сегодня. Людям проще выйти на улицу в любом месте города, пересесть либо на моноколесо, либо на электросамокат. И, в общем-то, потом благополучно сдать, не думать ни о зарядке, ни об обслуживании. Мне кажется, что сейчас все-таки прокат рулит. Александр Кузьмин:

Прокат на самом деле очень дорогой у нас, в Беларуси. То есть стоимость проката самоката примерно приравнивается к стоимости заказа «Яндекс.Такси». Смысл? Дешевле купить свой самокат, велосипед. Наталья Надольская:

Я не видела разбросанных по городу моноколес. Самокаты видела.