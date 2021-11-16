«Никакие морозы меня никогда не смущали». Как погода может повлиять на управление электромобилем?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Сколько стоит новый аккумулятор? Это, наверное, самый главный элемент.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И срок службы его.
Екатерина Забенько:
Как заряжается, сколько заряжается, быстро ли он изнашивается?
Вадим Шут, директор СТО:
Я вам просто скажу из практики по моему автомобилю. Он находится в Беларуси пять лет, батарейка там 85 кВт·ч – общая емкость. На сегодня осталось 83 кВт·ч, то есть за пять лет она потеряла всего лишь 3 кВт·ч. На 3 кВт·ч емкость батарейки упала. С батарейкой мы ничего не делали за последние пять лет, машина проехала уже 180 тысяч километров. То есть вот цифры: 3 кВт·ч из 85 потеряла – пять лет, 180 тысяч.
Александр Кузьмин, директор магазина электротранспорта:
Может вы тогда заодно и подскажете как более опытный – как зимой, уменьшается пробег или нет?
Вадим Шут:
Пробег, конечно, уменьшается. Но он уменьшается не от того, что сама батарейка не вытягивает. Сами по себе условия погодные.
Екатерина Забенько:
Давайте поговорим на самом деле. Потому что Беларусь – та страна, в которой если не дождь, то снег.
Алена Родовская:
Вот, -30 °C. Вы поедете на Tesla?
Вадим Шут:
А я езжу на Tesla.
Екатерина Забенько:
И, в общем-то, много неблагоприятных условий для того, чтобы управлять и владеть таким автомобилем. Может быть зимой имело бы смысл все-таки на автомобиль пересаживаться, не было такой идеи?
Алеся Бортич, владелица электрокара:
Или на гибрид? Вот есть же гибриды.
Вадим Шут:
Не надо никуда пересаживаться. Я езжу пять лет, никакие морозы меня никогда не смущали. Если машина стоит у дома утром, я нажимаю кнопку, она прогревается. Я прихожу, там даже снега на кузове нет, все растаяло. Машина теплая, поехал.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
То есть даже при -25 °C легко заводится?
Вадим Шут:
Так она не заводится. Нажимаешь на педаль тормоза, включаешь передачу и едешь. Все, там ничего не надо заводить.
Наталья Надольская:
Все-таки это батарея? На батарею же влияют отрицательные температуры?
Вадим Шут:
Зимой присутствует недостаток того, что машину надо чаще прогревать, она требует больше энергии на обогрев салона.
Нет редуктора, бака, глушителя. С какими проблемами чаще обращаются на СТО владельцы электромобилей – подробнее здесь.