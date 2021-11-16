Анатолий Лаппо: я не видел ни одного польского пограничника, который бы передал ребёнку через колючку бутылку воды

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:

Такого еще никогда не было. Личный состав перестраивается, несет службу в штатном режиме. Конечно, я не скрываю, что где-то есть и нагрузка, но на то мы и пограничники, люди военные, чтобы служить и где-то терпеть нагрузки. Обстановка дальше будет развиваться и, я думаю, стабилизируется. Все-таки Европа одумается и пустит этих несчастных людей, детишек к себе.

Конечно, нам, пограничникам, больно смотреть, когда дети, женщины ночуют на земле. Я скажу: это зрелище не для слабонервных. Я не видел ни одного польского пограничника, который бы передал этому ребенку через колючку бутылку воды. Если этот ребенок обращается к нашим пограничникам, ни одного случая не было, чтобы мы отказали. А есть кадры, когда польский пограничник с той стороны пьет воду, к проволоке подходит ребенок 3-4 лет, протягивает руки, показывает жестом «дай попить», тот отворачивается. Если бы поляки хотели оказать помощь (пусть даже и эта проволока разделительная), дайте через эту проволоку ребенку попить. Приведите на территорию, раздвиньте эту проволоку, дайте пакет.

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