Нет редуктора, бака, глушителя. С какими проблемами чаще обращаются на СТО владельцы электромобилей?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Давайте поговорим о ремонте. Электромобили в принципе конкурентные по сравнению с автомобилями.

Вадим Шут, директор СТО:

Ремонт – это очень серьезная тема, поверьте. У электромобиля нет двигателя, нет коробки передач. Нет редуктора, там нет бака, нет глушителя.

Александр Кузьмин, директор магазина электротранспорта:

Электродвигатель там же есть.

Алеся Бортич, владелица электрокара:

Там большая батарея, она почти на все днище. Вадим Шут:

Там нет ничего, кроме электродвигателя и двух компьютеров. Екатерина Забенько:

Как живет ваше СТО? Вадим Шут:

Очень плохо было. Сейчас стало легче, потому что стало порядка 4 000 автомобилей, уже привезли электромобилей в Беларусь. Они имеют свойство ломаться, особенно подвески. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А что чаще всего ломается? Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Подвеска, да? Наталья Надольская:

С чем приезжают к вам на ремонт в основном?

Вадим Шут:

Не поверите, заменить антифриз, подрегулировать тормозные колодки. Екатерина Забенько:

Нет, просто автомобилисты привыкли – есть автомобиль, надо ездить на СТО. Вадим Шут:

У нас очень хороший кофейный аппарат. То есть мы людям говорим: «Пожалуйста, присаживайтесь». Екатерина Забенько:

Заедьте на кофе хотя бы, да? Вадим Шут:

У нас сегодня в стране такая тенденция, что привозят автомобили из Америки, из Европы аварийные. Поэтому наш основной доход сейчас как раз на восстановлении тех автомобилей, которые были. Алена Родовская:

То есть пока картина рисуется маслом – все хорошо со всех сторон. Или есть все-таки какие-то подводные камни? Екатерина Забенько:

А наши условия белорусские – холодно, дожди, не у всех в гараже.