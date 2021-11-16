Нет редуктора, бака, глушителя. С какими проблемами чаще обращаются на СТО владельцы электромобилей?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Давайте поговорим о ремонте. Электромобили в принципе конкурентные по сравнению с автомобилями.
Вадим Шут, директор СТО:
Ремонт – это очень серьезная тема, поверьте. У электромобиля нет двигателя, нет коробки передач. Нет редуктора, там нет бака, нет глушителя.
Александр Кузьмин, директор магазина электротранспорта:
Электродвигатель там же есть.
Алеся Бортич, владелица электрокара:
Там большая батарея, она почти на все днище.
Вадим Шут:
Там нет ничего, кроме электродвигателя и двух компьютеров.
Екатерина Забенько:
Как живет ваше СТО?
Вадим Шут:
Очень плохо было. Сейчас стало легче, потому что стало порядка 4 000 автомобилей, уже привезли электромобилей в Беларусь. Они имеют свойство ломаться, особенно подвески.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А что чаще всего ломается?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Подвеска, да?
Наталья Надольская:
С чем приезжают к вам на ремонт в основном?
Вадим Шут:
Не поверите, заменить антифриз, подрегулировать тормозные колодки.
Екатерина Забенько:
Нет, просто автомобилисты привыкли – есть автомобиль, надо ездить на СТО.
Вадим Шут:
У нас очень хороший кофейный аппарат. То есть мы людям говорим: «Пожалуйста, присаживайтесь».
Екатерина Забенько:
Заедьте на кофе хотя бы, да?
Вадим Шут:
У нас сегодня в стране такая тенденция, что привозят автомобили из Америки, из Европы аварийные. Поэтому наш основной доход сейчас как раз на восстановлении тех автомобилей, которые были.
Алена Родовская:
То есть пока картина рисуется маслом – все хорошо со всех сторон. Или есть все-таки какие-то подводные камни?
Екатерина Забенько:
А наши условия белорусские – холодно, дожди, не у всех в гараже.
Алеся Бортич:
Мы еще не перезимовали с моим автомобилем. То есть я посмотрю. Летом, осенью мне все нравится. Мне подходит автомобиль: я городской житель, в пределах города Минска или в пригороде я перемещаюсь отлично. Вторую задачу, когда мы едем в Беловежскую пущу или еще куда-то далеко – выручает второй автомобиль.
Алена Родовская:
То есть купили машину для города?
Алеся Бортич:
Да, Mazda CX-5 – второй автомобиль. Для девочек это идеально, конечно.
Вадим Шут:
А вот у меня Tesla, и я на ней езжу везде. И в Беловежскую пущу. Везде езжу.
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