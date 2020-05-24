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«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида

24 мая 2020 17:12
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Новости Беларуси. Важнейший, а для многих долгожданный, Указ Президента касается социальной поддержки самых разных категорий граждан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

И здесь среди новаций – внимание – бесплатная попытка ЭКО. Тысячи белорусских супружеских пар смогут на нее рассчитывать уже в 2021 году, разумеется, при соблюдении всех условий и медицинских показаний. Но не только в этом новелла президентского Указа.

Анастасия Дехтяр разбиралась.

«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-1

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Метафоричное «дети – цветы жизни» впору продолжить «и плодородие государства». В Беларуси – и это незыблемый социальный ориентир – семейная политика в приоритете. Такая цикличность жизни – цветение и ожидания демографического урожая!

«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-4

Разносторонние меры, законодательные новеллы, стимулирующие условия – все призвано работать на результат, так называемый, золотой соцстандарт. Пришло время с поправками на жизненный опыт скорректировать некоторые законодательные нюансы.

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«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-7

К слову, отдельные стали буквально подсказкой от белорусов. Обращения и приемы граждан доказали свою эффективность. Так было и в истории Натальи Топчиевой из Борисова. Глава Администрации Президента взял ее чаяния на карандаш.

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«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-10

Дмитрий Топчиев:
Я люблю читать книги, смотреть фильмы, с племянником сижу, играю.

Дмитрию 29. Он инвалид первой группы с детства. Без мамы даже несколько часов – и это только в квартире – настоящее испытание. Выйти на улицу и с мамой проблема: в доме никак не могут решить вопрос с пандусом.

«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-13

Профессиональный стаж 55-летней Натальи всего два года. До рождения своих троих детей она работала воспитательницей в детском саду. А потом судьба подтолкнула ее сделать очевидный для матери выбор – быть всегда рядом с тем, кто ежеминутно нуждается в ней.

«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-16

Наталья Топчиева:
Сына я оставить не могла все равно. Потому что с возрастом появились и сопутствующие заболевания, появились новые какие-то проблемы, и, в общем, надо было. Бросить человека дома одного, который не может себе разогреть поесть, обслужить себя даже в элементарном плане – это невозможно.

«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-19

Новый Указ о социальной поддержке гарантирует Наталье и другим родителям, осуществляющим уход за инвалидами первой группы больше 20 лет, увеличенную, считай, в два раза социальную пенсию. Таким образом, выплаты приблизятся к минимальной трудовой пенсии и пособию по уходу за инвалидами первой группы.

«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида-22

Наталья Топчиева:
В конце концов мы дождались, что нас услышали. Я так думаю, что, в принципе, меня порадовало то, что сейчас приняли этот Указ, и я себя уже более уверенно чувствую.

# Брак и семья # общество # Анастасия Дехтяр # Дмитрий Топчиев # Наталья Топчиева # Фотофакт

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