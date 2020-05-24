«Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида

Новости Беларуси. Важнейший, а для многих долгожданный, Указ Президента касается социальной поддержки самых разных категорий граждан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И здесь среди новаций – внимание – бесплатная попытка ЭКО. Тысячи белорусских супружеских пар смогут на нее рассчитывать уже в 2021 году, разумеется, при соблюдении всех условий и медицинских показаний. Но не только в этом новелла президентского Указа. Анастасия Дехтяр разбиралась.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Метафоричное «дети – цветы жизни» впору продолжить «и плодородие государства». В Беларуси – и это незыблемый социальный ориентир – семейная политика в приоритете. Такая цикличность жизни – цветение и ожидания демографического урожая!

Разносторонние меры, законодательные новеллы, стимулирующие условия – все призвано работать на результат, так называемый, золотой соцстандарт. Пришло время с поправками на жизненный опыт скорректировать некоторые законодательные нюансы. Изменения в расчете трудового стажа для многодетных мам. Рассказываем, как это будет работать

Дмитрий Топчиев:

Я люблю читать книги, смотреть фильмы, с племянником сижу, играю. Дмитрию 29. Он инвалид первой группы с детства. Без мамы даже несколько часов – и это только в квартире – настоящее испытание. Выйти на улицу и с мамой проблема: в доме никак не могут решить вопрос с пандусом.

Профессиональный стаж 55-летней Натальи всего два года. До рождения своих троих детей она работала воспитательницей в детском саду. А потом судьба подтолкнула ее сделать очевидный для матери выбор – быть всегда рядом с тем, кто ежеминутно нуждается в ней.

Наталья Топчиева:

Сына я оставить не могла все равно. Потому что с возрастом появились и сопутствующие заболевания, появились новые какие-то проблемы, и, в общем, надо было. Бросить человека дома одного, который не может себе разогреть поесть, обслужить себя даже в элементарном плане – это невозможно.

Новый Указ о социальной поддержке гарантирует Наталье и другим родителям, осуществляющим уход за инвалидами первой группы больше 20 лет, увеличенную, считай, в два раза социальную пенсию. Таким образом, выплаты приблизятся к минимальной трудовой пенсии и пособию по уходу за инвалидами первой группы.