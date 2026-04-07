Летний музыкально-туристический сезон пройдет в Минске с 23 мая по 12 сентября

Проект, ставший визитной карточкой города. С 23 мая по 12 сентября в Минске пройдет 12‑й летний музыкально-туристический сезон. В 2026 году мероприятия состоятся не только в Верхнем городе, но и в других районах столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди новых локаций – историко-культурный комплекс «Лошицкий». По пятницам и субботам здесь будут проходить театральные и музыкальные вечера с участием профессиональных и любительских коллективов, а по субботам выступят оркестры. После пятилетнего перерыва вернутся «Джазовые вечера» у Ратуши, также продолжится проект «Классика».

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Новой масштабной площадкой в этом году будет площадка у Дворца спорта. Площадка будет работать в пятницу, субботу, воскресенье. В пятницу мы планируем проводить мероприятие в амфитеатре. Это и вечерние кинопоказы, музыкальные квизы, интеллектуальные квизы, какие-то семейные мероприятия. Вечернее время по субботам – это, конечно же, площадка, основная, главная сцена, где мы в сотрудничестве с нашими ведущими радиостанциями республики будем проводить такие интересные концертные программы. И в воскресенье это уже будет более спортивные тематики. Ну и, конечно, мы дадим возможность показать себя уличным музыкантам и в том числе организуем площадку на Дворце спорта, на набережной для уличных музыкантов.

Еще одна площадка – концертный зал «Верхний город»: каждую субботу здесь будут бесплатно проводить концерты органной музыки для жителей и гостей Минска.