Первый такой ребёнок появился в 1998 году. Где делают ЭКО в Беларуси и от чего зависит стоимость процедуры?

Новости Беларуси. В Беларуси три госклиники, которые специализируются на ЭКО, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Две из них – в столице. Гомельский медико-генетический центр «Брак и семья» не просто один из старейших в стране, где помогают белорусам стать родителями. Именно здесь впервые провели полный цикл ЭКО.

Первый ребёнок родился в 1998 году. С тех пор счёт идёт на тысячи. Врач-репродуктолог Екатерина Костенок приблизительную цифру подтверждает, но уверяет: детей могло родиться за это время гораздо больше. Примерно треть семей после консультации отказывается от процедуры из-за финансовых соображений. «Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша

Стоимость ЭКО оказывается неподъёмной, даже с учётом специальных банковских кредитов. В зависимости от индивидуальных особенностей родителей, цена может достигать нескольких тысяч долларов. Новый Указ Президента сделает такую помощь доступнее.

Екатерина Костенок, врач-репродуктолог Гомельского областного диагностического медико-генетического центра «Брак и семья»:

Основная затрата уходит на лекарственные препараты. Это препараты, которые нужны для роста фолликул, этих «домиков» для яйцеклеток. В зависимости от того, сколько лекарственных препаратов потребует организм женщины, от этого будет варьироваться стоимость ЭКО.

Профессионалы в ожидании четких инструкций по Указу. Олег Криволапов говорит, что ещё только предстоит решить целый ряд организационных вопросов: от того, кто станет получателем помощи, до того, где он её получит и из каких средств будет финансироваться закупка дорогостоящих импортных медикаментов и расходных материалов для процедуры ЭКО. Изменения в расчёте трудового стажа для многодетных мам. Рассказываем, как это будет работать

У медиков в запасе полгода для подготовки и проработки всех нюансов. Очевидно, уже после 1 января 2021 года пациентов в центре станет больше. В Гомеле к этому готовы. В среднем, в год здесь проводят около 300 процедур ЭКО. Прямо сегодня есть все шансы это число удвоить, а в перспективе без проблем довести до тысячи. «Оставить не могла». История борисовчанки, которая всю жизнь воспитывает сына-инвалида