«Это стимул для каждого водителя». Балльная система наказаний за нарушение ПДД в вопросах и ответах

Новости Беларуси. Балльная система наказаний за нарушение ПДД скоро станет реальностью. Новую градацию прописали в проекте обновленного Кодекса об административных правонарушениях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ сейчас вынесен на общественное обсуждение. Во многих странах балльная система работает давно и успешно. Что изменится для автовладельцев? В гостях у программы «Неделя» Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Предлагается установить балльную систему оценки поведения водителей на дороге Игорь Позняк, СТВ:

Светлана Анатольевна, как же будет у нас?

Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас проектом Кодекса об административных правонарушениях, который сейчас проходит общественное обсуждение, также будет учтен мировой опыт. Конечно, он учтен с учетом наших национальных традиций, наших принципов, принятых в обществе. Предлагается сегодня законопроектом установить так называемую балльную систему оценки поведения водителей на дороге. Она предполагает в сумме 10 баллов. Это максимальное количество баллов, которое повлечет в дальнейшем для водителя лишение водительских прав сроком на 6 месяцев. Балльная система наказаний за нарушение ПДД. Какие изменения ждут белорусов и за что можно лишиться прав? Игорь Позняк:

Давайте разберемся. Чтобы получить 10 баллов, какие категории нарушений и сколько за каждую категорию можно получить? Та самая классическая ситуация, которую мы сегодня вспоминали: опять двойка! Двойку за что можно получить в этой ситуации? «Новый кодекс предполагает введение категорий правонарушений» Светлана Любецкая:

Начисление, так называемое получение баллов, возможно в случае совершения правонарушений, в зависимости от категории правонарушений. Новый кодекс предполагает введение категорий правонарушений.

Административный проступок – за него можно получить 1 балл. Например, непристегнутый ремень, неправильная парковка – то есть на зеленой зоне, беседа по мобильному телефону во время движения за рулем автомобиля.

Игорь Позняк:

Двигаемся дальше – 2 балла. Светлана Любецкая:

За значительные административные правонарушения. Допустим, если превышена скорость свыше 40 километров. За грубое можно получить 3 балла. Это что? Классическая ситуация – управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Игорь Позняк:

Или создание аварийной ситуации? Светлана Любецкая:

Аварийной обстановки, которая еще повлечет тяжкие последствия. Это самое тяжелое нарушение, поэтому и оценка его весомая.

Игорь Позняк:

Вот в этой градации вы сами апеллировали к мировому опыту. На самом деле, не только мировой опыт. Мы сегодня вспоминали: и в советском нашем опыте тоже было что-то подобное. Насколько нам удалось – и с учетом вашей профессиональной работы, и с учетом предложений, которые поступают от граждан – насколько нам удалось соблюсти принцип справедливости? Это самое главное здесь. «Оценка балльная – это стимул для каждого водителя понимать степень своей законопослушности»

Светлана Любецкая:

Я бы сказала так, что эта оценка балльная – это стимул для каждого водителя понимать степень своей законопослушности и контролировать свое поведение. Поскольку предполагается в рамках законопроекта, что извещение о том, так сколько сегодня водитель набрал баллов, которые потенциально могут привести к лишению водительских прав, – будет извещаться через личный кабинет. То есть каждый водитель будет знать и принимать сам к себе в первую очередь какие-то меры для того, чтобы соблюдать закон и вести себя на дороге так, как это предписывают Правила дорожного движения. Вот в этом и идея этой системы профилактическая. То есть сказать о том, что водитель не знал о том, что он может лишиться водительских прав, уже будет практически невозможно. Игорь Позняк:

То есть он должен понимать: если у него 7-8 баллов, то он движется совершенно неверной дорогой. Светлана Любецкая:

Задуматься, сделать выводы, проанализировать свое поведение и просто не нарушать закон. Когда баллы будут обнуляться?

Игорь Позняк:

Как будут работать эти баллы? В какой-то момент они сгорают. Когда? Светлана Любецкая:

По истечению года со дня начисления этих баллов, а также по истечении года по вступлению постановления о привлечении к административной ответственности. Будет такая статья специальная – за систематическое нарушение Правил дорожного движения. Это значит, что водитель этот является достаточно незаконопослушным гражданином и у него будет постановление на руках. «Четко прописывается, какое административное наказание не может быть применено к несовершеннолетним» Игорь Позняк:

Мы обсуждали новации для водителей – участников дорожного движения. На самом деле в проекте Кодекса не только об этом написано. Я знаю, вы мне сами подсказывали, о несовершеннолетних – принципиально меняется подход к этой категории наших граждан?

Светлана Любецкая:

Основной упор делается на меры воспитательного воздействия. Очень четко прописывается, какое административное наказание не может быть применено к несовершеннолетним, в частности административный арест. Если это штраф, то он не будет превышать 20 базовых величин. Вводится новый институт мер воспитательного воздействия, который что предполагает? Лица, уполномоченные на ведение административного процесса с участием несовершеннолетних, будут обязаны разъяснить этому несовершеннолетнему, в чем противоправность его поведения, что он сделал не так, что он нарушил, почему это запрещено. Игорь Позняк:

А он, может быть, и не знал этого. Светлана Любецкая:

Может быть, и не знал. Может, так сложилась жизненная ситуация, что ему некому объяснить. Государство в этой части однозначно берет на себя функцию информационно-разъяснительную. В каких случаях будут назначать общественные работы? Игорь Позняк:

Еще одна из новаций проекта Кодекса об административных правонарушениях – вид наказания «общественные работы». В каких ситуациях это будет?

Светлана Любецкая:

Новый институт. Он вводится для того, чтобы у правоприменителей был выбор назначать наказание, не связанное с материальным воздействием. То есть очевидно, что у лица нет достаточного дохода или материальных средств, либо есть иные препятствия для того, чтобы назначить штраф. Поэтому, пожалуйста, своим трудом это лицо, совершившее административное правонарушение, может восстановить причиненный вред. Режим каков? От 8 до 60 часов в общем количестве, не более 4 часов в день в свободное от работы, учебы время, в выходной день – пожалуйста. Я думаю, что эти подходы будут восприняты, потому что у многих на слуху, когда назначили общественные работы какому-то известному актеру или деятелю за то, что он нарушил закон, и будет он отвечать даже таким образом, восстанавливая причиненный вред.

Игорь Позняк:

Это к вопросу о мировом опыте. Светлана Любецкая:

Да, мы принимаем те наработки, которые, я думаю, что будут и у нас восприняты гражданами, и от этого будет только польза. Игорь Позняк:

Точка в этой истории еще не поставлена. Зритель нашей программы и любой белорус может внести еще свои предложения. Когда и куда?