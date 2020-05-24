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«Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша

24 мая 2020 17:27
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Новости Беларуси. Эта семья уж точно может сказать: «Испытано на себе». Уже 6,5 лет, как мечта стать родителями исполнилась, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша-1

Сперва вдвойне – это «подарок из пробирки», а позже еще один – «сюрприз из капусты».

«Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша-4

Яна Барановская:
Наверное, лет 5 мы шли к этому. В разных центрах проверялись, сдавали анализы. Выяснилось, что у мужа все прекрасно, а у меня просто огромный лист, что не так со мной. Нам сказали, что в нашем случае это может быть только ЭКО.

«Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша-7

Два года подготовки – и с третьей попытки она услышала заветное «Вы станете мамой». Вот так появились двойняшки Мия и Ева. Позже, когда Барановские уже даже и не ждали, аист вот так спонтанно снова покружил над их домом. Полуторагодовалый Демьян стал доказательством – чудо возможно.

«Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша-10

Денис Барановский:
Мы к этому шли вдвоем, мы вместе уже 18 лет. Сейчас уже не знаю, как без них мы бы жили. Большую часть времени провожу дома, стараюсь помогать Яне с детьми. Я очень счастлив, что вижу их каждый день, вижу, как они растут, вижу их первые шаги, что они знают, что такое папа. Мама их купает, я их расчесываю или еще что-то.

«Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша-13

Яна Барановская:
Замечательно! Может быть, в наше время я бы тоже с удовольствием воспользовалась такой попыткой, потому что все-таки это очень экономит деньги. У нас каждая попытка была примерно в районе 4 тысяч долларов.

«Лет 5 мы шли к этому». У пары родилась двойня «из пробирки», а потом аист принёс ещё малыша-16

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# Беременность и роды # общество # Яна Барановская # Денис Барановский # Фотофакт

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