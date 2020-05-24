Изменения в расчёте трудового стажа для многодетных мам. Рассказываем, как это будет работать

Новости Беларуси. Новый Указ Президента о социальной поддержке гарантирует родителям, осуществляющим уход за инвалидами первой группы больше 20 лет, увеличенную, считай, в два раза социальную пенсию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Таким образом, выплаты приблизятся к минимальной трудовой пенсии и пособию по уходу за инвалидами первой группы.

А еще снижен критерий страхового срока. Мамам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, назначать трудовую пенсию будут при наличии общего стажа не мене 20 лет и страхового – не менее 10. Сейчас эта цифра, кстати, 17,5 лет. Изменения не только для тех, у кого пенсионный пункт в перспективе, но и для тех, кто уже на социальном отдыхе. Для таких запустят процедуру пересмотра.