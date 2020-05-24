Изменения в расчёте трудового стажа для многодетных мам. Рассказываем, как это будет работать
Новости Беларуси. Новый Указ Президента о социальной поддержке гарантирует родителям, осуществляющим уход за инвалидами первой группы больше 20 лет, увеличенную, считай, в два раза социальную пенсию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Таким образом, выплаты приблизятся к минимальной трудовой пенсии и пособию по уходу за инвалидами первой группы.
Сразу несколько новых поддерживающих позиций для многодетных семей. Довольно щепетильный вопрос для мам с четырьмя и более детьми. Ведь такие больше проводили времени в декретном отпуске, нежели посвящали себя трудовым будням.
Оттого, когда время подходило к пенсии, возникала своего рода «социальная» обида. Ведь быть мамой – это тоже труд! Если раньше родительницам в статусе «4 и 4 плюс» в трудовой стаж засчитывали максимум 9 лет, теперь – 12.
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А еще снижен критерий страхового срока. Мамам, родившим четверых детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста, назначать трудовую пенсию будут при наличии общего стажа не мене 20 лет и страхового – не менее 10. Сейчас эта цифра, кстати, 17,5 лет. Изменения не только для тех, у кого пенсионный пункт в перспективе, но и для тех, кто уже на социальном отдыхе. Для таких запустят процедуру пересмотра.
Лариса Яшкова, заместитель начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Учитывая, что эти мамы теряли вот это время, оно не учитывалось при назначении пенсии, было принято взвешенное решение о том, что необходимо установить для таких матерей дополнительную гарантию. Потому что они выполняли социально значимую деятельность, осуществляли уход за ребеночком, т. е. они решали в том числе наши демографические вопросы для страны. Поэтому было принято решение о том, чтобы увеличить период ухода за ребенком, который засчитывается в общий стаж для назначения трудовой пенсии. Это норма будет действовать с 1 января 2021 года.
Все женщины, которые имеют продолжительный период ухода за детьми, и они уже пенсионерки, они в праве обратиться за пересмотром стажа работы. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой своевременно, необходимо обратиться до 1 января 2021 года в управление, которое пенсионирует этих женщин, с соответствующим заявлением и документами, которые подтверждают факт рождения и воспитания детей до 3-летнего возраста.