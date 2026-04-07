Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы отмечают православные верующие

Православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных церковных праздников. По преданию, именно в этот день Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении Иисуса Христа. В церковной традиции это событие символизирует начало исполнения божественного замысла и приход надежды в мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех храмах проходят праздничные богослужения, верующие ставят свечи и молятся о мире, здоровье и благополучии. Благовещение считается днем особой духовной радости, когда нужно стремиться к тишине, молитве и добрым делам.

С праздником связано множество народных традиций. Считается, что в этот день «весна окончательно вступает в свои права». По обычаям, 7 апреля стараются не заниматься тяжелой работой, не начинать новых дел и не совершать лишних поездок. Во многих регионах сохраняется обычай выпускать на волю птиц как символ свободы и обновления. А хозяйки по традиции пекут постные блюда – праздник всегда приходится на период Великого поста. Для православных Благовещение – напоминание о том, что даже в самые непростые времена есть место свету и надежде.