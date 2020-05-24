Финал Кубка Беларуси по футболу. Сыграют БАТЭ и «Динамо-Брест»

Новости Беларуси. 24 мая определится обладатель Кубка Беларуси по футболу. «Динамо-Брест» и БАТЭ сыграют в Минске на Национальном олимпийском стадионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем недавно команды встречались в рамках 10-го тура чемпионата страны. Тогда подопечные Кирилла Альшевского победили соперника со счётом 3:1, но при этом игра могла пойти и по другому сценарию – «Динамо» в тот вечер подвела реализация голевых моментов.

Так что прогноз на исход сегодняшнего поединка давать преждевременно. Интерес к игре небывалый. По сути, в Минске решится судьба единственного трофея, который разыгрывается в мае во всём мире.

Большинство спортивных событий по-прежнему остаются на паузе. На фоне коронавируса предпринимаются соответствующие меры и в Минске. Только четверть билетов поступила в продажу, чтобы фанаты могли сидеть на расстоянии друг от друга и в шахматном порядке.