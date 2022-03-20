«Особая смекалка, она есть во внутренних войсках». О чем говорили Николай Карпенков и Григорий Азарёнок?

Новости Беларуси. Одно из лучших боевых подразделений силовых структур Беларуси на неделе отметило свою 104 годовщину со дня образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Внутренние войска сейчас – бренд белорусской милиции.

Ежедневная боевая работа – конвоирование особо опасных преступников, патрулирование улиц, охрана массовых мероприятий, разминирования – все это лежит на плечах солдат и офицеров внутренних войск. Особую роль они сыграли во время подавления антибелорусского мятежа. За последние два года это подразделение только укрепилось. И готовит будущие поколения. О военно-патриотических клубах на базе внутренних войск знают все. К слову, эту инициативу подхватывают. Накануне открылся военно-патриотический клуб уже на базе минского ОМОНа. О текущих задачах, вызовах и достижениях – наш политический обозреватель Григорий Азаренок поговорил с командующим внутренними войсками Беларуси генерал-майором Николаем Карпенковым. Николай Карпенков: «Только одних государственных наград вручено более 340 военнослужащим»

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

С чем подошли внутренние войска к этому дню? Какие у вас сейчас достижения прошли? Непростые годы – 2020-й, 2021-й. Николай Карпенков, командующий внутренних войск:

Результаты нашей оперативно-служебной деятельности и нашей боевой работы за 2021 год очень хорошие. Практически все задачи, которые стояли перед внутренними войсками, выполнены. Провокации не допущены, оперативная обстановка находится под полным контролем. Те сюрпризы, которые были нам подготовлены… Я скажу так, что мы на эти сюрпризы достойно ответили. Глава государства и министр внутренних дел поставили внутренним войскам очень высокую оценку. Только одних государственных наград, в соответствии с указом Президента, вручено более 340 военнослужащим внутренних войск. Поэтому результаты хорошие, задачи выполнены, обстановка под контролем. Все нормально, внутренние войска движутся и развиваются. Я скажу так, что наш праздник профессиональный мы встречаем в ратных трудовых буднях. Сегодня точно так же, как и каждодневно, военнослужащие внутренних войск заступят и будут нести патрульно-постовую службу, будут обеспечивать общественный порядок. Будем охранять исправительно-трудовые учреждения, осуществлять надзор, конвоирование. Будем охранять особо важные объекты, в том числе и Белорусскую атомную электростанцию, особо важные грузы. И я скажу так, что будут работать наши саперно-пиротехнические группы: каждый день не менее 30 заявок поступает. Наше спецподразделение, СОБР, работает ежедневно, не менее 10 заявок. Задерживаем и экстремистов, и торговцев наркотиками, и вооруженных преступников. И будем работать, как и всегда. И в этих особых условиях, в которых сейчас находится и наше государство, беря поправку и на военно-политическую обстановку, которая на данный момент в Украине, главой государства поставлена задача не допустить каких-либо провокаций. Никаких бандитов, террористов, отморозков, наемников, какие-либо диверсионные и диверсионно-разведывательные группы не должны быть допущены на территорию Республики Беларусь. Поэтому наши военнослужащие – и СОБР, и воинская часть 3214, спецназ – находятся на южных границах. Оказываем содействие в усилении охраны государственной границы. Я скажу так: за последнюю неделю несколько подизменилась оперативная обстановка. Она находится под нашим контролем, но есть провокации, диверсии, вредительство на железной дороге. Поэтому внутренние войска несут службу по недопущению каких-либо диверсий на железной дороге. Трудимся, работаем и даем, скажем так, хороший результат. «Люди сейчас понимают, что самое главное, что у нас есть, – это мир, порядок, стабильность». Карпенков об изменениях в обществе

Григорий Азаренок:

За последние два года атмосфера в обществе изменилась. Вы это почувствовали? Что другое отношение к людям службы, людям долга. Раньше вы как-то тихо делали свое дело, а сейчас немножко изменилось отношение к вам в обществе. Люди благодарят, поздравляют. Николай Карпенков:

Я скажу, что за эти более чем 1,5 года да, действительно, в принципе, обстановка во многом изменилась. Вот этот туман, который был напущен, лозунги, которые бросались, эта работа деструктивных каналов, которая вводила многих наших граждан в заблуждения, обещая, скажем так, светлое будущее без приложения каких-либо усилий… То есть откровенно лгали, обманывали, хотели наше общество, Республику Беларусь, рассорить, лишить стабильности для того, чтобы достичь своих коварных результатов. И, конечно, каждый на данный момент, сейчас, понимает. Даже я скажу, что змагары и бандиты многие говорят, что да, слава богу, что глава государства победил, что мы отстояли, что у нас именно такая власть, именно такое государственное устройство. И каждый сейчас, глядя на Украину, дает себе отчет, примеряя, в принципе, все это на Республику Беларусь. И, конечно, если бы, не дай бог, там где-то осталась Тихановская либо Тихановский, однозначно такая же война была бы у нас здесь. Да даже бы не Украина, они бы развязали эту войну, они были бы первым шагом. И вот эти вот все бомбы и ракеты, разрушенные дома и жертвы – это все было бы у нас. Поэтому я скажу так, что народ понимает и глубоко осознает эту мудрость поколений, которые нам старались все это дело передать. Что все хорошо, когда нет войны, когда стабильность. И люди сейчас понимают, что самое главное, что у нас есть, это мир, порядок, стабильность, которые может обеспечить только наш глава государства. Который может на равных разговаривать со всеми президентами, входящими в первую пятерку государств мира. И, скажем так, своими мудрыми действиями обеспечивать эту стабильность, что все проходило оно по краю у нас. И это многие понимают. И, конечно, глядя и понимая это, люди понимают, что и люди в погонах – правоохранители, вооруженные силы – это те, кто именно обеспечивает то, на фоне чего возможно счастье и все остальное в стране. Карпенков: мы видим звериную сущность украинских националистов – полные и абсолютные нелюди. Читайте здесь. Людей же многоступенчато через эти цветные революции, приводили к власти. Выращивали вот это вот вражеское государство большое, которое рано или поздно должно было осуществить свое вторжение именно через эту фашистскую идеологию. Ведь, в принципе, мы прекрасно знаем, как появилась фашистская Германия. Кто ее выращивал, кто там создавал всю эту промышленность, вооружал. Григорий Азаренок:

Западные корпорации. Николай Карпенков:

Западные корпорации, американские корпорации курировали их. А потом их просто нужно было направить в одном направлении, против Советского Союза. Но для того, чтобы направить против Советского Союза, они уничтожили всех тех, кто их на тот момент взращивал. Точно так же и на данный момент эти фашистские нелюди, отморозки, террористы, занимающие политические должности. И глядя на их заявления, ты понимаешь, что это за страна, что это за такое фашистское государство выросло. Где бандеровщина, Шухевичи, марши. Где День вооруженных сил – это день создания Петлюровского войска. «Любой из нас – это уже непроходимое препятствие для наших змагаров». Карпенков об особом духе внутренних войск

Григорий Азаренок:

А какая вот идеология во внутренних войсках? Это же отражается на бойцах, на срочниках. Какие идеи вы стараетесь проявлять, продвигать? Николай Карпенков:

Офицер, который служит в вооруженных силах, во внутренних войсках – это человек, который за любовь к своей Родине, за любовь к своему народу способен на самопожертвование. Он готов отдать жизнь для того, чтобы враг не прошел, чтобы он был остановлен и чтобы он был уничтожен любой ценой. И это вот оно все есть в военнослужащих, вооруженных силах и внутренних войсках. Но внутренние войска – это боевые войска, это особые войска. Это войска, которые были и на фронте. Если взять специальную военную операцию, которая проводится. Есть передовые части: и танкисты, и артиллеристы, и спецназовцы, и Росгвардия – они все перемешались. Фронт сейчас больше даже где-то в тылу на данный момент, потому что бьют из засад, бьют по-подлому. Поэтому нужно выполнить и задачи на фронте, нужно выполнить задачи и в тылу. Григорий Азаренок:

Как раз после войны 10 лет именно войска НКВД искореняли бандеровщину до 1950-х годов. Николай Карпенков:

Должна быть эта особая смекалка, которая у правоохранительных органов: милиционеры, разведка, контрразведка. Все оно должно сочетаться в офицерах и военнослужащих внутренних дел. Особая смекалка, потому что как и у бандитов, так и у бандеровцев правил нет. Нужно все это дело сделать именно с такими установками, которые еще союзные звучат, чтобы наиболее эффективно. И чтобы мирное население ни в коем случае не пострадало. Чтобы никто ни в коем случае не подумал, что мы какие-либо кровожадные, не считающие ни людей, ни детей. Григорий Азаренок:

Как Запад, они ковровыми бомбардировками сносят. Пока не снесут весь город, американский солдат не войдет вообще никуда. Николай Карпенков:

Поэтому эта особая смекалка, она есть во внутренних войсках. Поэтому, правильно вы сказали, да, закончилась Великая Отечественная война, а 10 лет еще боролись с бандформированиями, которые прятались в лесах и убивали просто людей, потому что они были в колхозах, либо были активистами, либо те, которые приезжали сюда и были здесь специалистами. Поэтому все вот это вот во внутренних войсках, оно сохранилось. И вы знаете что, я скажу так: каждая наша задача – она боевая. И вот наши бойцы выходят в город: и тут сигнал, и тут разбой, и тут грабеж. И надо по приметам преступника задержать: либо кто-то перепил, поймал белку и с ножом бросается на свою жену, на людей и так далее. И это все должны сделать бойцы. А зэков охранять, а конвоировать, а в поезде их везут, а там 80 человек. И у каждого мысль только об одном: как убежать, как заполучить вот эту вот свободу, чтобы вот отсюда вырваться. И они на многое идут. Здесь в музее хранится одежда там, где вот погиб наш герой Свентецкий, которого резали, но он не допускал, не допускал, чтобы они не успели дотянуться до оружия. Они не рассчитали, что просто молодой боец встанет, его будут резать на части, а он их не пропустит. А начальник караула уже потом их всех уничтожил. Просто успел взять оружие и в этой ситуации применить. И вот это оно все из поколения в поколение во внутренних войсках передается. Особый боевой дух. Любой из нас – это уже непроходимое препятствие для наших змагаров. Для нашей оппозиции, потому что у них этого духа нет. А каждый солдат готов свою жизнь отдать. Они молодые, но они верят в своих командиров. Они верят в то, что они делают. Они, находясь здесь, они прекрасно понимают, что мы ходим по дну нашего общества, мы встречаемся с очень плохими представителями. Мы хотим защитить всех наших простых граждан, обеспечить стабильность и порядок. Поэтому все задачи боевые: и колонии охранять, и надзор осуществлять, и особо важные объекты. Григорий Азаренок:

И разминирование… Николай Карпенков:

И разминирование. И у нас вот сейчас мы представили командира группы саперно-пиротехнической к государственной награде. Потому что чернокопатель выехал собрал снаряды, поехал, машину колотнуло, взорвало – разорвало обоих на части. Там лежит 12 снарядов, их нужно убрать. А они уже, часть из них, находится на взводе. Он оставил всех, оставил всю свою группу. Сам подходил, по очереди минировал каждый снаряд и их обезвреживал, взрывал. Сначала часть, потом еще одну часть. И его разминирование длилось больше шести часов: зимой, в мороз, в холод, в этом костюме. Но он эту задачу выполнил. И он спокойно вернулся к своей семье. И он спокойно служит. Он сделал свою работу. Поэтому знаете, во внутренних войсках, есть сильный такой, мужской стержень. Каждый из нас способен на самопожертвование. Только для того, чтобы мы защитили нашу Родину и от внешнего, и от внутреннего врага. И выполнили любую задачу, которую перед нами поставят наша Родина и глава государства. «Они глупые. Они поверхностные». Николай Карпенков о предателях

Григорий Азаренок:

Недавно перечитывал «Бориса Годунова». Там такое слово, мне кажется, очень точное, «врагоугодники» – они угождают врагу. И вот сейчас они пытаются вновь воздействовать на солдат, воздействовать на бойцов, как-то подтолкнуть к предательству, к измене, к сомнению. И вот очень сильная пошла информационная волна. Вы это чувствуете? Как с этим боретесь? Николай Карпенков:

Я вот еще раз вернусь вот к нашим этим предателям, которые убежали. Все неудачники, все предатели. Я даже думаю, их жены на них смотрят и ничего в них, кроме мрази, они ничего не видят. И родители бы их от всего этого, от них бы отказались, потому что это такой вообще позор для целых-целых поколений. Но я скажу, что многие из нас смотрят интернет, проглядывают. Смотрят. Они глупые. Они поверхностные. В них нет стержня. Они ничего из себя не представляют. Нет логики. Оно не подкреплено, скажем так, убедительностью, характером. Вот абсолютное предательство, абсолютное желание обгадить все. И вот кто их смотрит, их призывы, заявления, какую-то аналитику, которая вот должна нас в чем-то убедить. Смотрят это дело и понимают, что вообще, слава богу, что наши правоохранители, скажем так, наши руководители, скажем так, наша государственная власть – это совершенно другие люди. Потому что вот эти вот ничтожные существа, не дай бог, они бы где-то чего-то добились. Было бы да, как в Украине. Григорий Азаренок:

Хотя нас они называют «колхозники, быдло», а они вот элита нации. Николай Карпенков:

Я скажу просто: вот неудачники и предатели. Что может быть хуже, любой из нас представит, что может быть хуже предательства человека, на которого ты рассчитываешь, в которого ты вкладываешь, а он просто тебя потом продает? Иуды. Вот есть Иисус Христос, есть вся наша вера, на которой мы стоим и которая в нас вселяет силу. И кто такой Иуда? И все это вот такое презрение – это самое большое наказание. Это вот Иуды, из которых они что-то пытаются слепить и сделать. И этими Иудами, нас в чем-то убедить. Но это настолько обречено. Настолько, что даже для людей, которые имеют простое среднее образование, простые граждане, которые живут простыми интересами, которые не ставят перед собой сверхзадачи, но они, эти простые люди, которые все делают, они прекрасно понимают, что это просто ничтожества. Которые предали, и ничего они никогда не сделают, ничего не построят. Они только предадут. Они приведут к какому-то концу, войне, несчастью. Это мое мнение.

А наши солдаты – они грамотные, подготовленные. Они видят наших офицеров. Они видят, что везде офицер впереди, и прапорщик впереди. Мы и солдат грудью закрываем при каких-то сложных задачах. Впереди контрактники – они все делают, а солдатики смотрят и подтягиваются. Нам самое главное – подготовить призывное лицо, чтобы, не дай бог, будет какая-то сложная ситуация, и нам нужно будет увеличиться, быть настоящей такой внутренней армией, у нас для этого подготовлен солдат. Мы каждого нашего солдатика держим на карандаше. И я вижу, когда я прихожу, молоденькие начинают служить: где-то на КПП, где-то еще что-то. А через полтора года смотришь – сильный и крепкий мужчина. Он уже задерживал, он уже защищал женщин, он обеспечивал закон и порядок. Он совершенно по-другому выглядит. Он уверен в себе, уверен в своих командирах. Григорий Азаренок:

План «Перамога». Они объявили там какой-то, уже я не помню, какой этап мобилизации там, что-то еще. Что под этим стоит и что их ждет? Николай Карпенков:

Я скажу так, что да, они уже неоднократно объявляли, и мы очень много задерживали по этому плану «Перамога». Там же агент на агенте, он сидит и существует. Кто-то во что-то верит, ну есть разные люди, скажем так: кого-то уронили, кто-то перепил, кто-то наркоманом был и решил на этом социальном лифте подняться. Потому что вот мы недавно задерживали якобы идейных, а у него там несколько судимостей: там у него и разбой, там у него и педофилия, чего только нет. Все попутано. Еще помножено все это на какую-то эсэсовскую идеологию. То есть полный и абсолютный бред. Такие есть. Они там что-то заявляют, только дайте им – готовы действовать. А в основном есть и просто корыстные, которые хотят на этом заработать. А есть и предатели. Он и тут предавал, и там предавал. И там ему денег не заплатили, сколько он хотел, и он информацию по этому поводу сдает. То есть откуда у нас берется информация: она берется именно от этих полупредателей. Ему какая разница кого предавать, лишь бы ему в этой ситуации платили. И мы много задерживали. И это раскаяние: да я тут шел, я это взял, это меня просили передать и так далее. И все за это дело ответят. И сроки будут большие. А когда сейчас дошло до такого серьезного момента, когда идет, скажем так, специальная военная операция. Когда нам угрожают на данный момент, когда идут такие призывы по совершению террористических актов. Мы на это все достойно ответим. Григорий Азаренок:

Президент сказал: не те времена, уже никакого либерализма. Николай Карпенков:

Никакого либерализма. Я скажу, что все, черта она уже прочерчена и четко понятно, кто есть враг. И я скажу так, что работа в особых условиях это совершенно по-другому: стой, стрелять буду, шаг влево, шаг вправо или попытка убежать – я скажу, что применяется оружие. Это и по новому закону о внутренних войсках, все это дело есть. Поэтому на слова «стой, стрелять буду» надо ложиться лицом вниз и руки на голову класть, широко расставляя ноги. И в этой ситуации, в зависимости от того, что вы сделали, мы еще подумаем, стоит ли вас в этой ситуации пощадить. «Возвращаем вот эту вот моду на хороших мальчиков и девочек, которые любят свою Родину». Карпенков про военно-патриотические клубы