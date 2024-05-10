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Основывается на документальных историях. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался спектакль «Горький хлеб»

10 мая 2024 10:21
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Тема освобождения Беларуси звучит сейчас особенно громко. Этому событию посвящены сегодня различные конференции, выставки, презентации книг, театральные премьеры. Одна из них – «Горький хлеб» – состоялась на днях на сцене Национального академического драматического театра имени М. Горького. В центре повествования – истории детей войны. О премьере поговорили с гостем.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.

Александр Меженный, ведущий:
Не так часто театр обращает внимание на военную тему. Вы это сделали. Почему?

Основывается на документальных историях. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался спектакль «Горький хлеб»-1

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:
Вопрос интересный, я тоже думал об этом. Это все-таки какая-то отдельная тема в истории нашей страны. Она возникает во времена юбилеев каких-то, тогда она актуальна, тогда внимание общества сконцентрировано на это теме. Такая сложная тема, тут надо что-то интересное придумать. Хочется найти что-то новое, необычный поворот. И вдруг моя супруга Виктория говорит, что у меня же были такие хорошие документальные фильмы, сделай по ним спектакль. Секундная пауза. И я увидел в голове то, что зритель увидел 4 и 7 числа на премьерах. Дальше оставалось только технологически сделать спектакль.

Война героическая очень хорошо освещена на наших телеканалах, на концертах. А во та война, которая была на оккупированных территориях, а это судьбы простых людей. Жуткие вещи происходили с людьми.

Подробности в видео.

# Театр # общество # Сергей Ковальчик # Александр Меженный # Александра Каштанова # Екатерина Яцкевич

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