Основывается на документальных историях. Сергей Ковальчик рассказал, как создавался спектакль «Горький хлеб»

Тема освобождения Беларуси звучит сейчас особенно громко. Этому событию посвящены сегодня различные конференции, выставки, презентации книг, театральные премьеры. Одна из них – «Горький хлеб» – состоялась на днях на сцене Национального академического драматического театра имени М. Горького. В центре повествования – истории детей войны. О премьере поговорили с гостем.

Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического драматического театра имени М. Горького, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Вопрос интересный, я тоже думал об этом. Это все-таки какая-то отдельная тема в истории нашей страны. Она возникает во времена юбилеев каких-то, тогда она актуальна, тогда внимание общества сконцентрировано на это теме. Такая сложная тема, тут надо что-то интересное придумать. Хочется найти что-то новое, необычный поворот. И вдруг моя супруга Виктория говорит, что у меня же были такие хорошие документальные фильмы, сделай по ним спектакль. Секундная пауза. И я увидел в голове то, что зритель увидел 4 и 7 числа на премьерах. Дальше оставалось только технологически сделать спектакль.

Война героическая очень хорошо освещена на наших телеканалах, на концертах. А во та война, которая была на оккупированных территориях, а это судьбы простых людей. Жуткие вещи происходили с людьми.